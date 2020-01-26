Второй после Кройфа

сегодня, 17:54

«Соккер.ру» вспоминает выдающегося голландского футболиста.

Давно хотел написать про Роба Ренсенбринка. Всё откладывал, ждал подходящего случая. Увы, Роб сам предоставил печальный повод написать о себе. 25 января выдающийся голландский нападающий умер. Ему было 72 года.

Если первой звездой голландского футбола семидесятых (и не только) считается Йохан Кройф, то его партнер по сборной Роб Ренсенбринк - вне всяких сомнений второй. Они были ровесниками и играли в одно время. Даже внешне были похожи. На клубном уровне вместе не играли, но в сборной понимали друг друга с полуслова. Оба были проводниками тотального футбола. Йохан считался мозговым центром великой голландской сборной, Роб - её двигателем.

Очень скоростной, наверное, самый быстрый футболист тех лет, обладающий превосходной техникой. Он сам получал наслаждение от игры и дарил радость зрителям. И иногда заигрывался. Может, поэтому Кройф был первым, а Ренсенбринк вторым. И Роба такое положение дел устраивало.

При этом Ренсенбринк не отличался каким-то тщеславием, заряженностью на титулы. Повторюсь, его интересовал сам процесс игры, а не то, что будет после финального свистка. Обыграть трёх-четырёх соперников, а потом вместо удара взять да выложить мяч товарищу. Или, напротив, пробить по воротам, когда этого никто не ждал. А результат - что результат. Сегодня выиграл, завтра проиграл. «Вечный мальчишка», - сказал однажды Эрнст Хаппель, тренировавший голландцев на чемпионате мира 1978 года. Может этой заряженности на результат и не хватило Робу в Аргентине, когда на него было возложено бремя лидерства.

Было ещё несколько причин разделения на первый-второй. Йохан действовал в центре, а Роб курсировал по левому флангу. Хотя есть некая условность. Футбол в исполнении сборной Голландии потому и называли тотальным, что все игроки постоянно менялись местами и выполняли большой диапазон работы. Кройф играл за «Аякс», «Барселону», снова за «Аякс», потом за «Фейеноорд» год отработал. Ренсенбринк же на родине играл за скромный ДВС, а лучшие годы провёл в соседней Бельгии, отыграв девять лет за «Андерлехт». Там тоже было немало своих талантов. Но Роб лишь дважды выиграл бельгийское первенство. Зато взял сразу пять Кубков Бельгии. В этот период брюссельцы три раза добирались до финала Кубка кубков. И каждый раз оставались всего лишь финалистами. Неоднократно Роб номинировался на лучшего футболиста Европы и дважды был близок к тому, чтоб овладеть Хрустальным мячом. Но в 1976 году оказался вторым след за Францем Беккенбауэром, а два года спустя пропустил вперёд Кевина Кигана и Ганса Кранкля. Мог стать самым метким игроком чемпионата мира 1978, но и тут его объехал Марио Кемпес. Зато вошёл в историю, как лучший бомбардир Кубка кубков. Его результат - 25 голов во всех розыгрышах уже никто не повторит. Тем более, что сам турнир уже двадцать с лишним лет, как упразднён.

Но два самых главных вторых места Ренсенбринка - это позолоченные награды сразу двух чемпионатов мира. В 1974 году от голландцев ждали победы. Настолько прекрасна была команда Ринуса Михелса. Но Кубок мира достался западным немцам. Через четыре года от сборной Голландии никто не ждал подвигов, тем более что Кройф отказался от поездки в Аргентину. Но «оранжевые» дошли до финала, где лишь в дополнительное время уступили хозяевам чемпионата. Лидером той сборной был как раз Роб Ренсенбринк. Вёл за собой «оранжевых», наколотил пять штук, три из которых пришлись на долю сборной Ирана. Голландец мог стать главным героем первенств, забей он головой с близкого расстояния в том финале... До окончания второго тайма оставались считанные минуты. Но Роб угодил в штангу, и Кубок мира остался в Южной Америке на четыре года. Ренсенбринк же вошёл в историю как автор тысячного гола в истории чемпионатов мира. «Соккер.ру» писал о двух вице-чемпионствах сборной Нидерландов и роли Ренсенбринка в их достижении.

Почему же такой сильный футболист, как Роб Ренсенбринк не нашёл применения своим силам в трёх сильнейших голландских клубах, а играл за столичный ДВС, высшим достижением которого стало четвёртое место. «Аякс» и без того прилично укомплектованный свысока смотрел на футболистов второго амстердамского клуба. «Фейеноорд» и ПСВ вели борьбу за стремительного нападающего, «Фейе» её выиграл и был близок к подписанию контракта. Но тут в дело вмешался бельгийский «Брюгге», который нашёл чувствительную точку. Налоги в Бельгии были ниже, чем в Нидерландах. Вот и решил Роб сэкономить, не делиться с государством доходами. Так в 1969 году 22-летний Ренсенбринк перебрался в Бельгию. Как оказалось на долгие одиннадцать лет, и только два года пришлись на «Брюгге». Потом был брюссельский «Андерлехт». Голландский нападающий до сих считается сильнейшим легионером в истории столичного клуба. Уже после ухода Кройфа «Аякс» приглашал нападающего вернуться на родину, но Роб так привык к столице соседней страны, что не хотел никуда уезжать.

В последнее время Роб тяжело болел. В 2015-м у футболиста была выявлена прогрессирующая мышечная атрофия. Ренсенбринк не привлекал внимания к своей персоне, просто тихо доживал свой век. В субботу он покинул этот мир.