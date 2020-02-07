Дядя Джузеппе

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сегодня, 04:26

«Соккер.ру» вспоминает легенду «Интера» Джузеппе Бергоми.

После рассказа о братьях Барези вспомним ещё одну легендарную фигуру из Милана. Тем более, что на носу у нас миланское дерби. Джузеппе Бергоми на протяжении девятнадцати лето честно служил «нерадзурри». Без него было трудно представить оборону «Интера». В паре со своим тёзкой Барези Бергоми составлял одну из сильнейших в Серии А связок центральных защитников, а может, и не только в Серии А.

Прозвище «Lo Zio» (то есть «Дядя») защитник «Интера» умудрился заработать в неполные восемнадцать лет. Уж больно взрослым и серьёзным выглядел этот молодой человек на футбольном поле. Дополнительную строгость придавали вполне взрослые усы на юном лице. Сейчас никто и не вспомнит, кто первый назвал Бергоми Дядей. Но это прозвище прочно приклеилось к нему и сопровождало на протяжении всей карьеры, которая оказалось полосатой, как футболка его единственного клуба. С одной стороны, Джузеппе выиграл чемпионат мира и три Кубка УЕФА . Но за 19 лет завоевал всего одно Скудетто и один Кубок Италии. И Бергоми, и сам «Интер» заслуживали большего.

Время не имело власти над Бергоми. Он играл прекрасно и в 18 лет, и в 25, и в 30, и в 36. Да и облик его менялся не сильно. Разве что от усов защитник избавился. Ни внешне, ни, главное, по игре, он не производил впечатление наевшегося футболом ветерана. Всегда играл на совесть и от товарищей своих требовал того же. Когда же Джузеппе Барези передал Бергоми капитанскую повязку, авторитет Дяди стал непререкаем. Порою его слово весило больше тренерского. Наставники приходили и уходили, а Бергоми казался вечным.

Мало кто знает, что на тренировках Дядя иной раз играл в нападении и не уступал форвардам миланцев. Действовал достаточно быстро, хорошо обращался с мячом и мог здорово пробить. Но в официальных матчах Джузеппе всегда выходил в центре обороны. «Нападающих много, а вот сильные защитники – наперечёт», — сказал как-то Бергоми. Он также обладал хорошими атлетическими данными – Джузеппе выглядел фактурнее, крупнее своих метр восемьдесят три. Бывало, конечно, что к его игре возникали и претензии. Особенно со стороны соперников, жаловавшихся на то, что Джузеппе активно использует в борьбе свои руки. Весной 1998 года в полуфинале Кубка УЕФА со «Спартаком» капитан итальянской команды тайком от судьбы придержал рукой Александра Филимонова, чем помог Зе Элиасу забить победный мяч на 90 минуте. Дядя никогда не был особо деликатен на поле. Отсюда и двенадцать удалений в карьере.

Но Бергоми запомнился не своими крепкими объятиями и не только жёсткой игрой. Он был действительно сильным, хладнокровным и очень хитрым защитником. Причём проявил себя таким сразу, уже в первом сезоне, в котором «Интер» взял Кубок Италии. Свой первый матч в сине-чёрной футболке Джузеппе сыграл в возрасте 17 лет и два месяца, этот клубный рекорд держался на протяжении четверти века. Через год с небольшим юный футболист отправился в Испанию на чемпионат мира, и не в роли туриста. Джузеппе сыграл в трёх встречах из семи, но в каких – с фаворитами бразильцами на втором групповом этапе, с поляками в полуфинале и в «золотом» матче против сборной Западной Германии. Вышел и сыграл, словно за его спиной был с десяток встреч в синей футболке национальной сборной, при том что в отборочных матчах он участия не принимал и на ЧМ попал в последний момент.

Любопытно, но Джузеппе уже не играл за сборную в 1997 году, когда итальянцы вели борьбу за право выступить на чемпионате мира. В том числе, и с нашей сборной. Бергоми к тому времени считался заслуженным ветераном, которому было в пору уступать дорогу молодым и думать о пенсии. Но Чезаре Мальдини, работавший с «Голубой эскадрой», включил ветерана в заявку на чемпионат мира вместо травмированного Алессандро Несты. Дядя с радостью согласился помочь своей команде. Джузеппе сыграл в четырёх встречах сборной Италии на французских полях. И вряд ли был виноват в проигрыше своей команды будущим чемпионам в серии пенальти. Матч с французами стал для Дяди 81-м и последним в составе сборной Италии. Интересно, что среди этих 81 встреч не нашлось ни одной, которая бы приходилась на отборочный турнир мировых первенств. Перед ЧМ -82 Джузеппе в сборной ещё не играл. А на чемпионаты мира 1986 и 1990 годов итальянская команда попадала без препятствий, как действующий чемпион и как хозяйка мирового первенства. Вот так участник четырех чемпионатов мира ни разу не снисходил до квалификационных матчей.

Это достижение Бергоми вряд ли кто-то повторит. А когда-то Дядя владел ещё и клубными рекордами. Но промелькнувший в середине нулевых македонец Горан Славковски отобрал у ветерана звание самого молодого игрока, выходившего в составе «Интера» в официальных матчах. Правда, тот выход македонца стал не только первым, но и последним. Бергоми же сыграл в 758 встречах, 520 из которых пришлись на чемпионат Италии. Эти показатели долгое время были ориентиром для других футболистов «Интера», пока столь высоко поднятую планку не преодолел Хавьер Дзанетти. Бергоми одним из первых поздравил аргентинца. «Я рад уступить этот рекорд Хавьеру», — признавался Дядя.

Джузеппе Бергоми уже двадцать лет как не выходит на поле. Однако тиффози «Интера» регулярно скандируют его имя во время матчей, несмотря на то, что среди славящих легендарного «Дядю» преобладают те, кто не мог видеть игру легенды «Интера» вживую. В лучшем случае, на видео. Заслужить народную любовь на годы вперёд – о чём ещё можно мечтать чемпиону мира.