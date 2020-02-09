Если я заменю батарейки

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сегодня, 13:45

«Соккер.ру» рассказывает о трёх ветеранах Серии А, которые не любят когда их называют «ветеранами».

«Сампдория» ещё не решила главной задачи нынешнего сезона – сохранение прописки в Серии А. Конечно, на старте они ставили перед собой иные цели. Но так сложился чемпионат. Генуэзцы провалили старт, сменили тренера, несколько поправили свои дела. Но сорок очков, - тот минимум, что по мнению наставника «Сампы» Клаудио Раньери гарантируют безопасность, ещё не набраны. А потому пусть не вечный, но отчаянный бой. И покой им только снится.

Если беда пройдёт мимо, а «Сампдория» останется в элите итальянского футбола, болельщикам стоит подумать, как отблагодарить за это главного героя. Вы, наверное, догадались, что речь идёт о нападающем Фабио Квальярелле. Которому 31 января исполнилось 37 лет. Но в своём преклонном для форварда возрасте Фабио быстр, энергичен и результативен. Как, впрочем, и всегда. Двадцать лет он играет, сменил немало клубов. Но всегда и везде Квальярелла помнил, что главная задача нападающего - забивать мячи. И забивал. Продолжает огорчать чужих вратарей и сейчас. В субботу Фабио не пожалел родной «Торино», реализовав 11-метровый. Этот гол снял все вопросы о победителе и принёс команде Раньери три ценнейших очка. Квальярелла отличился в седьмой раз в этом сезоне. Не так много, как в двух предыдущих сезонах – 19 и 26, ну и «Сампдория» ныне не тот клуб, что был совсем недавно. Разбор полётов будет летом. Но, пожалуй, единственный футболист, к которому нет претензий – это Фабио Квальярелла, который не любит, когда его называют ветераном.

Фабио никогда не опускал рук, боролся, вёл за собой партнёров (другое дело, что те не всегда шли), старался забить. Если бы не его энергия, его преданность клубу, то «Сампдория» бы уже готовилась к погружению в Серию В, а её игроки просматривали потенциальные места новой работы. Квальярелла, как та лягушка, что попала в крынку с молоком и сбила из него масло. И если этот плохой для генуэзцев сезон кончится благополучно, то это будет во многом заслугой Фабио. Который в свою очередь рассчитывает пригодиться сборной Италии на чемпионате Европы и стать одним из самых возрастных его участников.

Фабио – воспитанник «Торино». Помимо родного клуба он играл за «Фиорентину», «Удинезе», «Асколи», «Наполи», в «Ювентусе» три с половиной года отработал. Но уроженец итальянского юга прикипел душой к «Сампдории». Когда-то он провёл в Генуе очень хороший сезон 2006/07. А потом вернулся через девять лет, и теперь по сей день несёт верную службу. В историю итальянского футбола Фабио Квальярелла войдёт в первую очередь как игрок «Сампдории». А в историю он непременно войдёт.

Второй генуэзский клуб «Дженоа» тоже бьётся за место под солнцем. И положение «грифонов» хуже, чем у соседей. Сменившая уже двух тренеров команда пока держится в зоне вылета. Конечно, белый флаг ещё не выброшен. Ведь в «Дженоа» есть немало сильных футболистов – бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито, опытнейший колумбийский защитник Кристиан Сапата, недавно вернулся в ворота Маттиа Перин, которому надоело праздное сидение в «Ювентусе». И, конечно же, Горан Пандев, забивший больше всех в составе генуэзцев.

Горан – ровесник Квальяреллы. Летом македонцу тоже исполнится 37 лет. С 2001 года он выступает в Италии. Был у Горана небольшой перерывчик – уехал в «Галатасарай», но там не прижился, затем вернулся на Апеннинский полуостров. Играл за многие клубы Серии А – «Лацио», «Интер», «Наполи». Собрал приличную коллекцию трофеев – Скудетто. Победа в Лиге чемпионов, выигрыш клубного чемпионата мира – всё это в составе «Интера». Одних только кубков Италии пять штук.

С «Дженоа», цвета которой Пандев защищает пятый год, он не выиграл ничего. И забивает македонец меньше, чем в лучшие годы. Однако лишним не является. Особенно в текущем сезоне, когда опыт, мастерство и самолюбие Горана позволяют «грифонам» если не держаться на плаву, то хотя бы не утонуть. Пандев по-прежнему быстр и хитёр, а его волшебная левая до сих пор наводит ужас на вратарей. Нападающий умеет без особого замаха наносить этой самой левой пушечные удары. Кроме того, Пандев никогда не брезговал оборонительной работой. Он частенько отходит далеко, едва ли не к своим воротам. Вступает в отборы, ложится по удары. А когда угроза уходит, спешит к противоположному участку поля выполнять свою непосредственную работу. В нынешнем сезоне Горан забил пять мячей, - больше, чем кто-либо в составе «Дженоа». Наград со своим нынешним клубом он не выиграет. Однако, как неоднократно заявлял сам Пандев, – высшая награда для него – это любовь болельщиков. Поэтому спасение команды от вылета было бы достойным завершением карьеры одного сильнейших игроков в истории Македонии.

Бессменный чемпион последних лет и лидер нынешнего первенства «Ювентус» проиграл «Вероне». Ситуация в верхах Серии А обостряется. И «виновником» этого обострения стал капитан веронцев Джампаоло Паццини. 35-летний нападающий вновь напомнил, что он никуда не уходил. Напротив, задорен, активен и результативен. Вернувшаяся в Серию А «Верона» находится в верхней части таблицы, ведёт спор с «Болоньей» за место в Лиге Европы. А Паццини забил четыре мяча. Больше, чем кто-либо в составе «мастифов». «Верона» не проигрывает уже два месяца или восемь туров. И как раз на этот период пришлись четыре гола бывшего игрока сборной Италии. Il Pazzo (в переводе с итальянского «Сумасшедший») по-прежнему опасен для соперников. И на пенсию не собирается. Не наигрался.

Паццини – тосканец, уроженец небольшого городка Пеша. С детства болел за «Фиорентину» и мечтал играть в фиолетовой футболке. Но прежде чем желание сбылось, Il Pazzo провёл два года в «Аталанте». Во Флоренции Джампаоло играл не очень сильно. Скажем так, без особого блеска. Всегда находился кто-то, кто был ярче – Лука Тони, Адриан Муту, Валерий Божинов, Альберто Джилардино. Вот после прихода Джилардино «фиалки» и решили продать футболиста.

А в «Сампдории» Паццини расцвёл. Появившись в Генуе в январе 2009 года Il Pazzo принялся забивать почти в каждой игре. Потом прицел несколько сбился, но 12 голов в 21 встрече - вполне приличный показатель. Приглашение в сборную Италии не заставило себя долго ждать.

В Генуе Джампаоло отыграл два года. В январе его приобрёл настрадавшийся от ударов «сумасшедшего» миланский «Интер». В его рядах Паццини выиграл свой единственный трофей. Первые полгода в составе «нерадзурри» нападающий провёл прилично, во втором наступил спад. Выходом из которого стал переход в «Милан». Там тоже Il Pazzo резво начал, но во втором сезоне сдал. «Милан» не стал продлевать контракт с нападающим, переставшим попадать в национальную сборную. Вот и оказался Паццини в «Вероне», где дослужился до капитана.

Немало забивал в Серии В, отлучался на полгода в испанский «Леванте», успел забить там «Реалу», потом помог «мастифам» вернуться в элитный дивизион. Текущий сезон Джампаоло начинал в запасе. Потом залечивал мышечную травму. Только в ноябре форвард приступил к тренировкам, а потом стал выходить на поле. Причём в стартовом составе и с капитанской повязкой. И как раз на это время пришлась беспроигрышая серия веронцев, а также их подъём в верхнюю часть турнирной таблицы.

Контракт Паццини с «Вероной» закончится в июне. Что будет дальше - пока неизвестно. Может, Джампаоло уйдёт совсем. Может быть, ещё задержится. Во всяком случае, ни он, ни два упомянутых выше футболиста – Фабио Квальярелла и Горан Пандев, не похожи на тех, кто доигрывает. Вовремя меняют батарейки. Шутка. А если серьёзно, то секрет спортивного долголетия объясняется любовью к футболу и высшим профессионализмом.