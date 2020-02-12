Суарес может вернуться в строй к полуфинальной стадии Лиги чемпионов

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вчера, 07:31

Нападающий «Барселоны» , в январе перенёсший операцию на колене, восстанавливается с опережением графика, утверждает источник.

Сообщается, что уругвайский форвард рассчитывает восстановиться к концу апреля, чтобы помочь команде в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, если «сине-гранатовые» сумеют добраться до этой стадии турнира. Также он должен принять участие в последних четырёх играх чемпионата Испании.

Вчера появилась информация о том, что «Барселона» уже согласовала трансфер нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, и форвард может присоединиться к команде вне трансферного окна.