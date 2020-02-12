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Суарес может вернуться в строй к полуфинальной стадии Лиги чемпионов

вчера, 07:31

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, в январе перенёсший операцию на колене, восстанавливается с опережением графика, утверждает источник.

Сообщается, что уругвайский форвард рассчитывает восстановиться к концу апреля, чтобы помочь команде в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, если «сине-гранатовые» сумеют добраться до этой стадии турнира. Также он должен принять участие в последних четырёх играх чемпионата Испании.

Вчера появилась информация о том, что «Барселона» уже согласовала трансфер нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, и форвард может присоединиться к команде вне трансферного окна.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил заDOOMчивый
вчера в 18:10
Ды посмотрим)
Хотя может и прокатит)
Виссарионович
Виссарионович ответил Альфамен
вчера в 18:09
Ну будем надеяться ни одним Месси богаты будем)
У Месси травма, но она играбельная, возможно бережет себя, а так в принципе тактика Вальверде не была завязана на дриблинге и быстрых атаках.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Виссарионович
вчера в 17:51
Ситуация не совсем такая же, но у Барсы каждый год спад. Это стало традицией
в том году они считались фаворитами ЛЧ,в этом даже страшно представить.... если бы в том сезоне от Наполи камня на камне не оставили,хотя бы теоретически,то сейчас и на бумаге большие сомнения,ну разве что Название внушаемое. Это ещё Наполи Гатузо,а вот если бы папа Карло был,то шансы у каталонцев были ещё призрачнее.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:48
может быть слишком поздно,должны подготовить к 1/4,если пройдут итальянцев.
Альфамен
Альфамен ответил Виссарионович
вчера в 17:18
Да и не только,лично я верю в ссору руководства (Абидаль) и игроки(Месси).Да и сам Месси сильно сдал,раньше если он один и мяч под левой,то почти всегда гол,а сейчас????Раньше и дриблинг его и передачи были интереснее,сейчас сверкнёт один матч,три матча молчек...
Так,что ждёт Вас полный провал не в этом,так в следующем сезоне,а потом ещё больший,когда Месси закончит
Виссарионович
Виссарионович ответил Альфамен
вчера в 12:33
Сходу и не вспомнить, скорее нет чем да. Понравилась игра с Леганесом, тем что мяч ходил по полю как в старые времена, но класс команд разный. Та же Валенсия и Атлетик показали что есть над чем работать.
Мне не нравилась тактика Вальверде, хотя при нем оборона играла интереснее, а при Сетьене пока рано говорить о игре. У команды проблема с физикой, причем явная. Скандалы, их больше раздувает пресса.
С составом есть проблемы, на фоне травмы Суареса все забыли про защитников.
У Умтити проблема с коленом, Лангле на красной, Пике работает по индивидуальной программе, но скорее всего успеет восстановиться, остается в защите Араухо и это перед матчем с Хетафе.
Migelito
Migelito ответил eleven LC
вчера в 12:30
Я не буду говорить что Барселона врядли пройдёт в полуфинал лч,просто спрошу у болельщиков Барсы,они сами то верят в это?
Я не болельщик Барселоны, но отвечу - смотря кто попадется в 1/4 (если и туда пройдут). В принципе это возможно
Альфамен
Альфамен ответил Виссарионович
вчера в 12:11
Причем здесь спад или нет???Спады бывают абсолютно у всех клубов.Кто-то проходит их с меньшими потерями, кто-то с большими.Но то,что сейчас происходит с Барсой самый настоящий кризис,причем во всем,лидеры постарели и очень сдали,трансферная политика-образец тупости,спортивный директор и легенда клуба устраивают перепалки....Мне,как болельщику Реала,даже обидно,что как только стал оживать Реал,Барса попала в такую ...опу.Вот Вам например хоть один матч Барселоны в этом сезоне понравился???Не в исполнении одного/двух игроков,а как команды в целом???
Виссарионович
Виссарионович ответил Альфамен
вчера в 12:03
Ситуация не совсем такая же, но у Барсы каждый год спад. Это стало традицией
NOVA
NOVA
вчера в 11:50
пускай сыграет в последних турах ла лиге!! в лч маловероятно, кто знает кто попадется барсе в 1/4, ну а наполи точно должны проходить!!
Альфамен
Альфамен ответил Виссарионович
вчера в 11:48
Т.е. ситуация в этом сезоне очень похожа на ту,что были в предыдущие???
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 10:16
ну разве что присоединиться на диване к одноклубникам за просмотром матчей 1/2 финала ЛЧ ))
Lazurny
Lazurny
вчера в 09:59
Здоровья Суаресу!
Никита Бычков
Никита Бычков
вчера в 09:57
Не думаю что без суареса они даже наполи пройдут
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:45
Ключевая фраза : "Если «сине-гранатовые» сумеют добраться до этой стадии турнира". То как Барса сейчас играет, оставляет ей минимальные шансы на попадание в 1/2 финала.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 09:24
Это опережение графика может существенно подсократить карьеру.
Footbolista
Footbolista
вчера в 09:04
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:53
До полуфинала еще надо дойти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:44
У телевизора он будет во время пролуфиналов....как и его товарищи по команде....
eleven LC
eleven LC
вчера в 08:30
Я не буду говорить что Барселона врядли пройдёт в полуфинал лч,просто спрошу у болельщиков Барсы,они сами то верят в это?
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:03
С такой игрой и капризами Месси "Барселона" может туда и не попасть.
Виссарионович
Виссарионович ответил 112910415
вчера в 07:56
Думаю все наладится)
У Барсы каждый год в январе спад, до середины февраля)
112910415
112910415
вчера в 07:47
совсем не факт, что ЛЧ для Барсы ещё будет продолжаться
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