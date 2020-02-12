Суарес может вернуться в строй к полуфинальной стадии Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, в январе перенёсший операцию на колене, восстанавливается с опережением графика, утверждает источник.
Сообщается, что уругвайский форвард рассчитывает восстановиться к концу апреля, чтобы помочь команде в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, если «сине-гранатовые» сумеют добраться до этой стадии турнира. Также он должен принять участие в последних четырёх играх чемпионата Испании.
Вчера появилась информация о том, что «Барселона» уже согласовала трансфер нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, и форвард может присоединиться к команде вне трансферного окна.
Хотя может и прокатит)
Хотя может и прокатит)
У Месси травма, но она играбельная, возможно бережет себя, а так в принципе тактика Вальверде не была завязана на дриблинге и быстрых атаках.
У Месси травма, но она играбельная, возможно бережет себя, а так в принципе тактика Вальверде не была завязана на дриблинге и быстрых атаках.
Так,что ждёт Вас полный провал не в этом,так в следующем сезоне,а потом ещё больший,когда Месси закончит
Так,что ждёт Вас полный провал не в этом,так в следующем сезоне,а потом ещё больший,когда Месси закончит
Мне не нравилась тактика Вальверде, хотя при нем оборона играла интереснее, а при Сетьене пока рано говорить о игре. У команды проблема с физикой, причем явная. Скандалы, их больше раздувает пресса.
С составом есть проблемы, на фоне травмы Суареса все забыли про защитников.
У Умтити проблема с коленом, Лангле на красной, Пике работает по индивидуальной программе, но скорее всего успеет восстановиться, остается в защите Араухо и это перед матчем с Хетафе.
Мне не нравилась тактика Вальверде, хотя при нем оборона играла интереснее, а при Сетьене пока рано говорить о игре. У команды проблема с физикой, причем явная. Скандалы, их больше раздувает пресса.
С составом есть проблемы, на фоне травмы Суареса все забыли про защитников.
У Умтити проблема с коленом, Лангле на красной, Пике работает по индивидуальной программе, но скорее всего успеет восстановиться, остается в защите Араухо и это перед матчем с Хетафе.
У Барсы каждый год в январе спад, до середины февраля)
У Барсы каждый год в январе спад, до середины февраля)