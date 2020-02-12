Гаритано: «Стиль „Гранады“ доставляет проблем любой команде Примеры»

Главный тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Гранады» в полуфинале Кубка Испании.
«Гранада» - грозный соперник. Их стиль - очень плотный футбол, основанный на постоянном прессинге и контроле мяча. Это всегда затрудняет и приносит проблемы любой команде.
Готовы показать свой максимум, все наши игроки прекрасно понимают, что нам выпал огромный шанс завоевать почетный трофей, и собираются выложиться на максимум.
Ранее ожиданиями от матча поделился наставник «Гранады».