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Гаритано: «Стиль „Гранады“ доставляет проблем любой команде Примеры»

вчера, 11:48
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Гранады» в полуфинале Кубка Испании.

«Гранада» - грозный соперник. Их стиль - очень плотный футбол, основанный на постоянном прессинге и контроле мяча. Это всегда затрудняет и приносит проблемы любой команде. 

Готовы показать свой максимум, все наши игроки прекрасно понимают, что нам выпал огромный шанс завоевать почетный трофей, и собираются выложиться на максимум.

Ранее ожиданиями от матча поделился наставник «Гранады». 

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Nafnafik
Nafnafik
вчера в 11:56
Удачи Гранаде!
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