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Гендиректор «Сочи»: «Ждем Кокорина до последнего»

вчера, 13:26

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не теряет надежды заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет. Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает «Зенит» основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо. Общался ли я с Кокориным? Нет.

Ранее владелец сочинского клуба Борис Ротенберг заявил, что аренда в «Сочи» – последний вариант перезагрузить карьеру для Кокорина.

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Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 21:50
Не дождетесь!
breezcool
breezcool
вчера в 16:39
Саньку респект! Не гнись под этих Чидаров
scarp
scarp
вчера в 15:23
Ждем до последнего Кокорина
Багор
Багор
вчера в 15:08
А зря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:56
Подождут да и разойдутся...
Gunslinger
Gunslinger ответил Jeck Denielse
вчера в 14:51
Ну прям на "День Святого Валентина" встреча старых друзей....))) Зенит...Сочи...Зенит-2... Кокорин...как игрок этих трёх клубов...будет...
Да уж...
Подгадали...
Нарочно не придумаешь!!! :)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:45
Ну прям на "День Святого Валентина" встреча старых друзей....)))
Зенит...Сочи...Зенит-2...
Кокорин...как игрок этих трёх клубов...будет...
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:04
Хочется с ним вылететь в пердив?
Duke_dp
Duke_dp
вчера в 14:01
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 13:51
    Я бы приехала в Сочи.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 13:35
    Говорят обещанного три года ждут...
    RussianMango
    RussianMango
    вчера в 13:34
    Заболотного, который не хотел в Сочи, также ждали...манекены с собой завернули и он согласился. Посмотрим что Кокорину предложат.
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 13:31
    Ждут звонка, как мяч пинка...
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    вчера в 13:31
    Ждите у моря погоды :-)
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