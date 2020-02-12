Гендиректор «Сочи»: «Ждем Кокорина до последнего»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не теряет надежды заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет. Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает «Зенит» основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо. Общался ли я с Кокориным? Нет.
Ранее владелец сочинского клуба Борис Ротенберг заявил, что аренда в «Сочи» – последний вариант перезагрузить карьеру для Кокорина.
Подгадали...
Нарочно не придумаешь!!! :)))
Подгадали...
Нарочно не придумаешь!!! :)))
Зенит...Сочи...Зенит-2...
Кокорин...как игрок этих трёх клубов...будет...
Зенит...Сочи...Зенит-2...
Кокорин...как игрок этих трёх клубов...будет...