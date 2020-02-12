Иванович: «Наша цель — два трофея в этом сезоне»

Защитник «Зенита» рассказал о целях петербургской команды на этот сезон.

У «Зенита» в чемпионате есть преимущество — это большой плюс. Но перед нами еще долгий путь, наш чемпионат очень сильный. Мы должны оставаться сосредоточенными и не расслабляться, потому что один или два матча могут поставить в неудобное положение. Мы будем сконцентрированы на сто процентов.

Последнее место в Лиге чемпионов разочаровывает и даёт ошибочное представление о первой части сезона. Но сейчас это уже в прошлом, ведь изменить мы ничего не можем. Сейчас же наша команда намерена выиграть чемпионат России и Кубок страны. Наша цель — два трофея в этом сезоне.