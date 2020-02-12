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Иванович: «Наша цель — два трофея в этом сезоне»

вчера, 13:51

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о целях петербургской команды на этот сезон.

У «Зенита» в чемпионате есть преимущество — это большой плюс. Но перед нами еще долгий путь, наш чемпионат очень сильный. Мы должны оставаться сосредоточенными и не расслабляться, потому что один или два матча могут поставить в неудобное положение. Мы будем сконцентрированы на сто процентов.

Последнее место в Лиге чемпионов разочаровывает и даёт ошибочное представление о первой части сезона. Но сейчас это уже в прошлом, ведь изменить мы ничего не можем. Сейчас же наша команда намерена выиграть чемпионат России и Кубок страны. Наша цель — два трофея в этом сезоне.

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Все комментарии
Bon Scott
Bon Scott
сегодня в 02:09
Придётся раскошелиться на 2 трофея☝
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:03
И только у спартака были планы-полуфинал ЛЧ
Против_всех
Против_всех
вчера в 21:48
питер - это что то))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:48
Если Ротенберг разрешит , то подарит Кокорина и Мамаева.
Против_всех
Против_всех
вчера в 21:47
Вот укатываюсь с темы - Заводящий питерского зенита, некий "макасин" , постоянно кричащий с трибун: "мус*ра с***ть", после того как сожгли его автомобиль, в припрыжку побежал в полицию, писать заявление! Уахахаха
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:50
Только следует хорошо помнить поговорку о погоне за двумя зайцами и во-время бросить погоню за КР, если возникнет хотя бы малейшая проблема. Вообще лучше оставить, как есть - отдать борьбу за КР дублю.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:39
Получите вы эти два трофея.
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
вчера в 19:45
По вылезали двух кратные обладатели престижнейшего кубка матч премьер :D Ваша задачу на сезон вы выполнили !Хотя еще одна особа важная задачу по выходу в ФНЛ перед вами осталась)Выполните и ее порадуйте Россию)
Тага Дага
Тага Дага ответил LOpp
вчера в 19:33
+++++++👍👍👍👍👍👍👍в точку...браво..
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 19:30
Лучший сказал бы...почему в Оренбурге не назначили пенальти в ворота зенита...а аналогичном ситуации назначили пенку в ворота Оренбурга. ..это стыд....и позор.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:15
Иванович, с таким админресурсом стыдно будет не получить два трофея. Дюков уж постарается.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
вчера в 17:51
1 из трофеев Зенита это вилков
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:47
Посмотрим как будет в итоге! Так просто Зениту этого явно не дадут сделать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 17:46
У спартака тоже задача 2 трофея в год: кубок МатчПремьер зимой, кубок МатчПремьер летом.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:27
МОГУТ И ЕЩЁ КАК
112910415
112910415
вчера в 17:20
давно ли цели заметно отличались ...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 17:16
А Европу на четвереньки поставить,уже не актуально?
Труба тонка?
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:53
Кубок страны-как раз по вам
Pashok00786
Pashok00786 ответил nikoladolgov
вчера в 16:50
А почему не одна цель - победа в ЛЧ ? Кишка тонка ?
ухаааахааа насмешил)))зениту чтоб выиграть лигу чемпионов надо купить ливерпуль целиком всю команду тренеров и т.д ...проще говоря переимоновать ливерпуль в зенит и вот тогда....))))
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 16:48
Чемп почти аыигран, а Кубок нафик не нужен. Зачем хлопотать за условные Арсеналы или Спартаки с 6-го места?
Нам нужны все трофеи!
Grey33
Grey33 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 16:39
Чемп почти аыигран, а Кубок нафик не нужен. Зачем хлопотать за условные Арсеналы или Спартаки с 6-го места?
Кубок нужен Богданычу, что бы реабилитироваться перед Миллером за ЛЧ. А нам что бы его оставили в Зените.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:15
Чемп почти аыигран, а Кубок нафик не нужен. Зачем хлопотать за условные Арсеналы или Спартаки с 6-го места?
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
вчера в 16:13
    JackNorz
    JackNorz
    вчера в 16:08
    Иванович может не волноваться, за все уплачено
    форева
    форева
    вчера в 16:05
    Иванович озвучил цели на сезон выйдя из кабинета Дюкова вместе с Миллером и Вилковым?)
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 16:04
    Желаю удачи Зениту
    berda2003
    berda2003
    вчера в 15:54
    а какие цели были в прошлом году?
    да, не чемпионат очень сильный - вы, пращуры, очень слабые... и гл. тренер у вас безвольный мечтатель...
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    вчера в 15:53
    А полуфинал Лигч Чемпионов уже зениту не интересен?
    А Чр вам и так его дюков выиграет,а кубок России берите и даром не нужен! хаахха
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 15:50
    Бронислав пора тебе на печку греть кости и писать мемуары про карьеру в АПЛ
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 15:40
    По скромному : чемпионат + кубок.
    До спартаковских масштабов выиграть все кубки МатчТВ очень далеко.
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