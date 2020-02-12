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Тренер «Ростова» Гамула: «Мастерства Мамаеву не занимать»

вчера, 15:10

Тренер «Ростова» Игорь Гамула в интервью «Матч ТВ» высоко отозвался о полузащитнике команды Павле Мамаеве.

Мастерства Паше не занимать. Сразу видно, что это обученный, квалифицированный футболист высокого класса. В прошедших матчах где надо, там и оказался. В случае с первым голом добил мяч в ворота, во втором хорошо замкнул.

Пока ему не хватает быстроты, дело не в физической подготовке, просто нужно чуть-чуть добрать игрового тонуса. Я думаю, он это доберет и будет Мамаев прежний, а может, даже лучше.

Недавно Мамаев рассказал о своем самочувствии и работе на сборах команды в Катаре.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 19:42
У Пашки умная голова - жалко только что дураку досталась...
MaxRnD
MaxRnD ответил Сергей Саныч
вчера в 17:59
Главное с Саньком не пересекаться. Иначе,всё что набрал-коту под хвост.
Санька тоже в Ростов на исправление ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 17:10
Главное с Саньком не пересекаться.
Иначе,всё что набрал-коту под хвост.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:42
Павел хорошо играл в последних матчах. Физической готовности хватало и в опорной зоне играть и 2 гола забил. Чувствуется что с каждым матчем он набирает форму
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 16:11
Да
Gurben
Gurben
вчера в 15:14
А какой Мамаев был прежний?
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