Тренер «Ростова» Гамула: «Мастерства Мамаеву не занимать»

Тренер «Ростова» в интервью «Матч ТВ» высоко отозвался о полузащитнике команды .

Мастерства Паше не занимать. Сразу видно, что это обученный, квалифицированный футболист высокого класса. В прошедших матчах где надо, там и оказался. В случае с первым голом добил мяч в ворота, во втором хорошо замкнул.

Пока ему не хватает быстроты, дело не в физической подготовке, просто нужно чуть-чуть добрать игрового тонуса. Я думаю, он это доберет и будет Мамаев прежний, а может, даже лучше.