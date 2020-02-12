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Иванович: «Надеюсь, что продлю контракт с „Зенитом“»

вчера, 13:54

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о возможном продлении контракта с петербургским клубом. 

Не знаю, что будет в будущем, но надеюсь, что переговоры с «Зенитом» пройдут позитивно для всех сторон. Уверен, что этот вопрос решится положительно.

Я сохраняю мотивацию благодаря желанию побеждать и добиваться успеха. Всегда говорил, что в футболе возраст не имеет значения. Я до сих пор мотивирован, нахожусь в отличной физической и ментальной форме. Доволен собой, но всегда нужно быть сконцентрированным и требовать от себя большего.

Думаю, я играю одну из ключевых ролей в раздевалке «Зенита». Моя роль в команде больше, чем просто быть капитаном.

Ранее Иванович рассказал о главных целях «Зенита».  

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
на короткий срок - вполне вероятно
Алексей Еськов
Алексей Еськов
вчера в 16:17
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 15:01
    Бранислав. Ты не надейся - а продлевай.
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер
    вчера в 14:29
    Так ты больше нигде не нужен, вот сиди в Зените и получай деньги за счет налогоплательщиков
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:01
    Хватит уже.
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 13:59
    Удачи Ивановичу и Зениту!
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