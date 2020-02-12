Иванович: «Надеюсь, что продлю контракт с „Зенитом“»

Защитник «Зенита» рассказал о возможном продлении контракта с петербургским клубом.

Не знаю, что будет в будущем, но надеюсь, что переговоры с «Зенитом» пройдут позитивно для всех сторон. Уверен, что этот вопрос решится положительно.

Я сохраняю мотивацию благодаря желанию побеждать и добиваться успеха. Всегда говорил, что в футболе возраст не имеет значения. Я до сих пор мотивирован, нахожусь в отличной физической и ментальной форме. Доволен собой, но всегда нужно быть сконцентрированным и требовать от себя большего.

Думаю, я играю одну из ключевых ролей в раздевалке «Зенита». Моя роль в команде больше, чем просто быть капитаном.