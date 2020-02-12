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Иванович: «Лэмпард находится на своём месте и добьётся успеха в „Челси“»

вчера, 15:00

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о работе своего бывшего одноклубника Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси».

Фрэнк – подходящий человек, он находится на своем месте и добьется успеха в любой работе. Проблемы у тренеров из-за того, что от них требуют результатов и титулов, но я считаю, что они делают фантастическую работу, очень непростую работу.

Если он станет тренером такого же уровня, каким был игроком... 

Ранее Иванович выразил надежду, что продлит контракт с «Зенитом». 

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
сегодня в 00:10
Только удачи.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:32
Дать время и конечно денег на трансферы, без усиления результата не даст
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:21
Сити и Ливерпуль не обогнать.
drug01
drug01
вчера в 16:06
Сколько ждать надо....????
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:15
хотелось бы верит!!! удачи ему!
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:08
Этот сезон можно сказать становление.Уже в следующем если Лэмпраду купят 4-5 новых игрока под основу то тогда и будем судить его.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:08
Удачи!
Doktor S
Doktor S
вчера в 15:03
Время покажет.
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