Иванович: «Лэмпард находится на своём месте и добьётся успеха в „Челси“»

Защитник «Зенита» поделился мнением о работе своего бывшего одноклубника на посту главного тренера «Челси».

Фрэнк – подходящий человек, он находится на своем месте и добьется успеха в любой работе. Проблемы у тренеров из-за того, что от них требуют результатов и титулов, но я считаю, что они делают фантастическую работу, очень непростую работу.

Если он станет тренером такого же уровня, каким был игроком...