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«Крылья Советов» отправились на третий сбор в Малагу

сегодня, 08:23

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в твиттере сообщила, что команда отправилась на третий сбор в Испанию.

Подготовку «Крылья» пройдут в городе Малага. Заключительный сбор команды продлится до 22 февраля. Самарцы проведут четыре контрольных матча: с китайским «Далянь Ифан» и «Краснодаром» (оба матча 16 февраля), а также с «Торпедо» и норвежским «Стремсгодсетом» (оба матча 22 февраля).

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Раннерсом» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Игорь Томм
Игорь Томм ответил nikoladolgov
сегодня в 10:31
У Крыльев бюджет 24 млн.евро в год. Они на Мальдивах могут сборы проводить. У самой Малаги наверное чуть меньше бюджет будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:54
Странно, команда уровня Пердива летит в Малагу , а не в Сызрань ?
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 08:36
Удачи!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:27
Желаю Успехов в тренировочном процессе!!!
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