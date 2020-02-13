«Крылья Советов» отправились на третий сбор в Малагу

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сегодня, 08:23

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в твиттере сообщила, что команда отправилась на третий сбор в Испанию.

Подготовку «Крылья» пройдут в городе Малага. Заключительный сбор команды продлится до 22 февраля. Самарцы проведут четыре контрольных матча: с китайским «Далянь Ифан» и «Краснодаром» (оба матча 16 февраля), а также с «Торпедо» и норвежским «Стремсгодсетом» (оба матча 22 февраля).

Отправляемся в испанскую Малагу. Летим вместе с «Ростовом» и «Краснодаром». pic.twitter.com/WmF1jqa8WP — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 13, 2020

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Раннерсом» в товарищеском матче.