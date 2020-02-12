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От пейнтбола до верблюдов. Как клубы РПЛ проводят межсезонье

сегодня, 05:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий

«Соккер.ру» рассказывает о самом интересном на сборах российских команд.

«Зенит»

В недавнем товарищеском матче против ЦСКА форвард Сердар Азмун получил пинков от своих и чужих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Тренер команды Анатолий Тимощук еще мог бы пригодиться на поле. Какая точность!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Полузащитник Магомед Оздоев готов защищать ворота.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Нападающий Артем Дзюба тоже!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Игроки во время сборов сыграли в пейнтбол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Тренерский штаб сходил на концерт Александра Розенбаума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Голкипер Андрей Лунев работает в специальных очках. Футболист похож на героя Киану Ривза в легендарной «Матрице». Или, скорее, на Судью Дредда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

«Краснодар»

Похож ли форвард Ари на быка, который расположен на эмблеме клуба?

Футболисты готовятся ко второй части чемпионата с помощью игры в дартс.

Среди прочих интересных занятий были теннисбол, тэкбол и футбольный бильярд.

И даже игра в дженгу!

Футболисты повторили знаменитую ливерпульскую четверку. Повторят ли они игру «Ливерпуля» в этом году?

«Спартак»

Игроки «красно-белых» использовали парашют, чтобы не упасть еще ниже в турнирной таблице.

Покоряли на квадроциклах катарские пустыни.

Играли в футбольные крестики-нолики.

Пытались утопить тренера по физической подготовке.

Катались на верблюдах.

 

ЦСКА

У ЦСКА тренеры гораздо сильнее, чем у «Спартака»!

Вероятно, что специалист так сильно измотал футболистов, что они даже начали звонить домой любыми доступными способами.

Полузащитник Кристиян Бистрович даже угрожал Паулино Гранеро! Вместо мяча может быть испанец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

Армейцы поиграли в теннис.

Боролись не за мяч, а с мячом!

Но самое главное событие межсезонья - возвращение в клуб братьев Березуцких.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

«Локомотив»

Полузащитник Дмитрий Баринов готовится стать вратарем.

В целом у москвичей довольно стандартные тренировки, работает даже Джефферсон Фарфан.

Игроки намерены выиграть все единоборства.

Только взгляните на эти сосредоточенные лица (свайпите вправо) ! 

Иногда у футболистов были и минуты отдыха. Например, они искупались на Крещение.

Вот так вот! Смогут ли железнодорожники снова попасть в Лигу чемпионов?

«Рубин»

В клуб пришел Леонид Слуцкий. А это значит, что теперь в Казани будет весело! Началось всё с песни.

После этого футболисты успели покататься на картингах.

Без комментариев.

Зарубились в «воздушные бои».

Сыграли в пейнтбол.

Что же будет дальше?

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112910415
112910415
сегодня в 06:16
и всё же хочется увидеть футболистов в роли футболистов !
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