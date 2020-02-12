От пейнтбола до верблюдов. Как клубы РПЛ проводят межсезонье

«Соккер.ру» рассказывает о самом интересном на сборах российских команд.
«Зенит»
В недавнем товарищеском матче против ЦСКА форвард Сердар Азмун получил пинков от своих и чужих.
Тренер команды Анатолий Тимощук еще мог бы пригодиться на поле. Какая точность!
Полузащитник Магомед Оздоев готов защищать ворота.
Нападающий Артем Дзюба тоже!
Игроки во время сборов сыграли в пейнтбол.
Тренерский штаб сходил на концерт Александра Розенбаума.
Голкипер Андрей Лунев работает в специальных очках. Футболист похож на героя Киану Ривза в легендарной «Матрице». Или, скорее, на Судью Дредда.
«Краснодар»
Похож ли форвард Ари на быка, который расположен на эмблеме клуба?
Футболисты готовятся ко второй части чемпионата с помощью игры в дартс.
Среди прочих интересных занятий были теннисбол, тэкбол и футбольный бильярд.
И даже игра в дженгу!
Футболисты повторили знаменитую ливерпульскую четверку. Повторят ли они игру «Ливерпуля» в этом году?
«Спартак»
Игроки «красно-белых» использовали парашют, чтобы не упасть еще ниже в турнирной таблице.
Покоряли на квадроциклах катарские пустыни.
Играли в футбольные крестики-нолики.
Пытались утопить тренера по физической подготовке.
Катались на верблюдах.
ЦСКА
У ЦСКА тренеры гораздо сильнее, чем у «Спартака»!
Вероятно, что специалист так сильно измотал футболистов, что они даже начали звонить домой любыми доступными способами.
Полузащитник Кристиян Бистрович даже угрожал Паулино Гранеро! Вместо мяча может быть испанец.
Армейцы поиграли в теннис.
Боролись не за мяч, а с мячом!
Но самое главное событие межсезонья - возвращение в клуб братьев Березуцких.
«Локомотив»
Полузащитник Дмитрий Баринов готовится стать вратарем.
В целом у москвичей довольно стандартные тренировки, работает даже Джефферсон Фарфан.
Игроки намерены выиграть все единоборства.
Только взгляните на эти сосредоточенные лица (свайпите вправо) !
Иногда у футболистов были и минуты отдыха. Например, они искупались на Крещение.
Вот так вот! Смогут ли железнодорожники снова попасть в Лигу чемпионов?
«Рубин»
В клуб пришел Леонид Слуцкий. А это значит, что теперь в Казани будет весело! Началось всё с песни.
После этого футболисты успели покататься на картингах.
Без комментариев.
Зарубились в «воздушные бои».
Сыграли в пейнтбол.
Что же будет дальше?