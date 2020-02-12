«Спартак» не взял с собой на третий сбор двух футболистов

«Спартак» отправился на третий зимний сбор, который команда проведет в Сочи.
По сравнению с прошлым сбором в Катаре в составе произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России. На сборы к «Спартаку-2» в Турцию отправятся Малкольм Баду и Максим Глушенков.
Я уже в Шюррле не верю. В Ларрсона тоже не особо. А вот Понсе должен себя проявить. И на Соболева надеюсь, хотя трансфер оцениваю скептически) Посмотрим кто и как себя проявит.
А из молодых Умяров интересен, если прибавит, то Зобнина из сборной вытеснит...
Я уже в Шюррле не верю. В Ларрсона тоже не особо. А вот Понсе должен себя проявить. И на Соболева надеюсь, хотя трансфер оцениваю скептически) Посмотрим кто и как себя проявит.
А из молодых Умяров интересен, если прибавит, то Зобнина из сборной вытеснит...
Хорошо что есть выбор, но Понсе - другого типа игрок, нежели Ларссон и Глушенков.
Шюррле на диетах, непонятно в какой он форме и с какой мотивацией? Думаю, летом уедет в Боруссию, а оттуда куда-нибудь в ОАЭ или Китай доигрывать. Рад ошибаться.
Хорошо что есть выбор, но Понсе - другого типа игрок, нежели Ларссон и Глушенков.
Шюррле на диетах, непонятно в какой он форме и с какой мотивацией? Думаю, летом уедет в Боруссию, а оттуда куда-нибудь в ОАЭ или Китай доигрывать. Рад ошибаться.
Что-то типа вашего бывшего Лукаса :)
Что-то типа вашего бывшего Лукаса :)
подумал что Баду с основой полетел.
предлагаю не ждать годик-другой и прям щас продать Баду в Зенит, им как раз позицию на Кокорину надо закрыть.
подумал что Баду с основой полетел.
предлагаю не ждать годик-другой и прям щас продать Баду в Зенит, им как раз позицию на Кокорину надо закрыть.
Вопрос, почему и зачем не взяли Глушенкова? Парень хоть и ошибался, но был самым активным в товарищеских матчах и уж точно картины не портил.
Тедеско виднее, конечно... но странно.
Вопрос, почему и зачем не взяли Глушенкова? Парень хоть и ошибался, но был самым активным в товарищеских матчах и уж точно картины не портил.
Тедеско виднее, конечно... но странно.