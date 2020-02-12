«Спартак» не взял с собой на третий сбор двух футболистов

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вчера, 10:14

«Спартак» отправился на третий зимний сбор, который команда проведет в Сочи.

По сравнению с прошлым сбором в Катаре в составе произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России. На сборы к «Спартаку-2» в Турцию отправятся Малкольм Баду и Максим Глушенков.