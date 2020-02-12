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«Спартак» не взял с собой на третий сбор двух футболистов

вчера, 10:14

«Спартак» отправился на третий зимний сбор, который команда проведет в Сочи

По сравнению с прошлым сбором в Катаре в составе произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России. На сборы к «Спартаку-2» в Турцию отправятся Малкольм Баду и Максим Глушенков.

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Все комментарии
vm777
vm777 ответил makkie
вчера в 16:38
Привет, Олег! Хорошо что есть выбор, но Понсе - другого типа игрок, нежели Ларссон и Глушенков. Шюррле на диетах, непонятно в какой он форме и с какой мотивацией? Думаю, летом уедет в Боруссию, а оттуда куда-нибудь в ОАЭ или Китай доигрывать. Рад ошибаться.
Макс, привет!
Я уже в Шюррле не верю. В Ларрсона тоже не особо. А вот Понсе должен себя проявить. И на Соболева надеюсь, хотя трансфер оцениваю скептически) Посмотрим кто и как себя проявит.
А из молодых Умяров интересен, если прибавит, то Зобнина из сборной вытеснит...
Конфедерат
Конфедерат ответил Энцо Феррари
вчера в 16:08
Соболезную по поводу кончины Валерия Рейнгольда. Шокирующая новость была.
Жаль конечно, самый адекватный спартач был. Земля пухом.
makkie
makkie ответил vm777
вчера в 15:25
Вопрос еще в том как он себя проявил на тренировочных занятиях. Может решили отправить в Спартак-2 из-за конкуренции. Ларрсон, Понсе и Глушенков примерно одного типа форварды, а там еще и Мирзова стали наигрывать на этой позиции. А еще и Шюррле надо куда-то деть, если он будет здоров.
Привет, Олег!

Хорошо что есть выбор, но Понсе - другого типа игрок, нежели Ларссон и Глушенков.
Шюррле на диетах, непонятно в какой он форме и с какой мотивацией? Думаю, летом уедет в Боруссию, а оттуда куда-нибудь в ОАЭ или Китай доигрывать. Рад ошибаться.
vm777
vm777 ответил makkie
вчера в 14:41
Ну с Баду всё понятно - не уровень даже Спартака-2. Вопрос, почему и зачем не взяли Глушенкова? Парень хоть и ошибался, но был самым активным в товарищеских матчах и уж точно картины не портил. Тедеско виднее, конечно... но странно.
Вопрос еще в том как он себя проявил на тренировочных занятиях. Может решили отправить в Спартак-2 из-за конкуренции. Ларрсон, Понсе и Глушенков примерно одного типа форварды, а там еще и Мирзова стали наигрывать на этой позиции. А еще и Шюррле надо куда-то деть, если он будет здоров.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил makkie
вчера в 12:42
Ну с Баду всё понятно - не уровень даже Спартака-2. Вопрос, почему и зачем не взяли Глушенкова? Парень хоть и ошибался, но был самым активным в товарищеских матчах и уж точно картины не портил. Тедеско виднее, конечно... но странно.
Чтобы место легионеров не занимал. В итоге 2-3 годика помаринуют в Спартаке-2 и арендах первой лиги и отправят восвояси, как обычно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 12:11
Максу бы в аренду, куда-нибудь в Тамбов.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 12:08
К чему писать столь незначительные новости про откровенно слабый клуб.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил Энцо Феррари
вчера в 11:08
Соболезную по поводу кончины Валерия Рейнгольда. Шокирующая новость была.
Земля пухом , ветерану футбола.
vashinin
vashinin
вчера в 11:07
Так кого оставили за бортом?))
Армейская душа
Армейская душа ответил makkie
вчера в 11:05
Ага, с 0 в графе сыгранных за основу матчей. Что-то типа вашего бывшего Лукаса :)
Не надо - у нас он выходил на замену. Один или два раза )))
Энцо Феррари
Энцо Феррари
вчера в 11:04
Соболезную по поводу кончины Валерия Рейнгольда. Шокирующая новость была.
makkie
makkie ответил Армейская душа
вчера в 10:39
Боялся, что Баду не возьмут. Как никак - основной нападающий Тедески
Ага, с 0 в графе сыгранных за основу матчей.
Что-то типа вашего бывшего Лукаса :)
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:29
Не удивлён.
LOpp
LOpp ответил makkie
вчера в 10:27
Ильнур, да погоди ты - через годик-другой продадим в Зенит за 50 млн)
я криво прочитал))
подумал что Баду с основой полетел.
предлагаю не ждать годик-другой и прям щас продать Баду в Зенит, им как раз позицию на Кокорину надо закрыть.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 10:24
Это не важно, в пердив можно и без них подготовиться.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 10:20
Боялся, что Баду не возьмут. Как никак - основной нападающий Тедески
makkie
makkie ответил LOpp
вчера в 10:20
Ильнур, да погоди ты - через годик-другой продадим в Зенит за 50 млн)
makkie
makkie
вчера в 10:19
Ну с Баду всё понятно - не уровень даже Спартака-2.
Вопрос, почему и зачем не взяли Глушенкова? Парень хоть и ошибался, но был самым активным в товарищеских матчах и уж точно картины не портил.
Тедеско виднее, конечно... но странно.
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