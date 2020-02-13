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Васильев - о переходе Головина: «В России нет культуры трансферов»

сегодня, 11:15

Бывший президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о трансфере полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Напомним, что футбольные школы, принимавшие участие в воспитании Головина, не получили солидарных выплат.

В Европе такую ситуацию представить невозможно. Видимо, у нас, в России, ещё нет культуры трансферов. В Европе этот рынок развит гораздо лучше, клубы знают обо всех компенсациях, которые им полагаются, и внимательно их отслеживают. Хотя был у нас один случай в «Монако» — года через три-четыре после перехода обратился клуб из Аргентины. Тоже спохватились о выплате за воспитанника, кажется, это был «Ривер Плейт». Игрок — Лукас Окампос, он сейчас в «Севилье». Сумма трансфера там была меньше, чем за Головина. Отреагировали нормально: выплатили всё, что должны были.

Ситуация с Головиным неприятная и где-то, конечно, показывает, где мы находимся — отставание от европейских стран, безусловно, есть. С другой стороны, лишь бы трансферы были, и было, с чего получать деньги, а провести разъяснительную работу не так сложно.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall ответил Izmar
сегодня в 17:25
Какая может быть культура, если футболом руководят уголовники.
Если бы только футболом...
bacek15
bacek15
сегодня в 16:19
То, что об этом стали говорить - уже плюс. Лет через пяток может и заработает система.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 13:53
Видно гинер все деньги себе загреб.
Izmar
Izmar
сегодня в 13:29
Какая может быть культура, если футболом руководят уголовники.
mortid
mortid
сегодня в 12:36
В России нет культуры вообще никакой, к сожалению.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Kэrroll
сегодня в 12:27
В России много распиаренных бревен.
Это да. Зюпа и ..... А нету ни разу более.
А теперь вспомним-ка игры Сборной с Головиным и без него - примерно то же, что Сборная с Дзагой и без него.
Первый вариант - острые креативные контратаки и атаки.
Второй - тупое валяние мячика с забросами на Дзюбу, которые все соперники уже съели и, извините, выкакали ещё позавчера...
ДСА
ДСА
сегодня в 12:24
Сами не заявляли - поэтому не получили. Сами и виноваты.
beefs
beefs
сегодня в 12:19
Своя рубашка ближе к телу...
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 11:49
В России много распиаренных бревен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:24
Естественно, что когда из России в Европу уезжает всего один футболист, о трансферной политике можно и не заикаться.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:24
Надоели подпаски.
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