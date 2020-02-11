Дмитрий Черышев: «Смолову надо набраться футбольной наглости»

Экс-игрок хихонского «Спортинга» и сборной России поделился мнением о дебюте нападающего в основе «Сельты» в матче 23-го тура Примеры против «Севильи» (2:1).

— Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, – это делает главный тренер. Я могу только высказать своё мнение. Во-первых, хорошо, что Смолов приехал в испанский чемпионат. А во-вторых, ему надо привыкнуть к игровому ритму, который сейчас есть в Примере, и больше брать на себя инициативу. Со стороны было видно, что Фёдору пока не хватает адаптационных моментов. Думаю, со временем он приобретёт то, что нужно, и будет показывать хорошую игру.

— И ведь нельзя сказать, что Смолов провалил матч с «Севильей»?

— Нельзя, конечно. Он боролся, открывался, в некоторых моментах всё же брал на себя инициативу. Смолов принимал мяч спиной, сразу отыгрывался в одно-два касания на партнёров. Но ему ещё надо набраться футбольной наглости – думаю, со временем он это сделает.

— А каким вы видите ближайшее будущее «Сельты»?

— После победы над «Севильей» она набрала 20 очков и вышла из зоны вылета. Это должно придать ей большой и интересный импульс, дальше надо просто идти от игры к игре и брать свои очки. «Сельта» – очень хороший клуб с великолепными футболистами.