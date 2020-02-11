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Дмитрий Черышев: «Смолову надо набраться футбольной наглости»

вчера, 03:07
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Экс-игрок хихонского «Спортинга» и сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о дебюте нападающего Фёдора Смолова в основе «Сельты» в матче 23-го тура Примеры против «Севильи» (2:1).

— Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, – это делает главный тренер. Я могу только высказать своё мнение. Во-первых, хорошо, что Смолов приехал в испанский чемпионат. А во-вторых, ему надо привыкнуть к игровому ритму, который сейчас есть в Примере, и больше брать на себя инициативу. Со стороны было видно, что Фёдору пока не хватает адаптационных моментов. Думаю, со временем он приобретёт то, что нужно, и будет показывать хорошую игру.

— И ведь нельзя сказать, что Смолов провалил матч с «Севильей»?

— Нельзя, конечно. Он боролся, открывался, в некоторых моментах всё же брал на себя инициативу. Смолов принимал мяч спиной, сразу отыгрывался в одно-два касания на партнёров. Но ему ещё надо набраться футбольной наглости – думаю, со временем он это сделает.

— А каким вы видите ближайшее будущее «Сельты»?

— После победы над «Севильей» она набрала 20 очков и вышла из зоны вылета. Это должно придать ей большой и интересный импульс, дальше надо просто идти от игры к игре и брать свои очки. «Сельта» – очень хороший клуб с великолепными футболистами.

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Все комментарии
Kэrroll
Kэrroll
вчера в 10:45
Скоро на пенсию, а он всё не наглый.
antant1
antant1
вчера в 10:27
Он и такн аглый..там пеналь на чм пробить..это ж каким наглым надо быть)
galem72
galem72
вчера в 10:17
Ну с Севой он и набрался наглости на горчицу!
черыш хочет, чтоб древесина так разгневался, что самоликвидировался краснухой от арбитра? ))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 06:16
Весь вопрос в том, как ему превратить обыкновенную, бытовую наглость в футбольную
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:22
Наглость есть, но не спортивная.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 04:56
шанс заиграть у него есть ! от него зависит. главное перестать быть деревянным как он давно привык! если сможет -будет играть!
Василий 50
Василий 50
вчера в 04:56
Тебе бы самому ее набраться.
Caniggia
Caniggia
вчера в 04:36
Какая там наглость? Пижон он гламурный и Паненка недоделанный!
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