Головин: «Голова идёт кругом от частой смены тренеров»

Полузащитник «Монако» в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым в Twitch высказался о частой смене главных тренеров в команде.

Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду.

Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то своё, и голова кругом идёт.