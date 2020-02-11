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Головин: «Голова идёт кругом от частой смены тренеров»

вчера, 10:23

Полузащитник «Монако» Александр Головин в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым в Twitch высказался о частой смене главных тренеров в команде. 

Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду.

Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то своё, и голова кругом идёт.

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Nafnafik
Nafnafik
вчера в 14:01
Частая смена тренеров идет от плохой игры футболистов.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 12:57
    SHMEL
    SHMEL ответил Свидетель Великой Победы
    вчера в 12:02
    Что подтверждается в нашем чемпионате спартаком:)))
    Тоже об этом подумал, но писАть не стал.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответил SHMEL
    вчера в 11:50
    Что подтверждается в нашем чемпионате спартаком:)))
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 11:09
    Частая смена тренеров никогда не приводила к успеху.
    Alpribas
    Alpribas
    вчера в 10:35
    Зато как хорошо совершенствоваться.
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