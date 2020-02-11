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Головин: «Сделал упор на английский. Понять другой язык очень тяжело»

вчера, 10:26

Полузащитник «Монако» Александр Головин в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым в Twitch рассказал, как в команде проходит общение с главным тренером Робертом Морено.

90 процентов команды разговаривает на английском. Тренер знает английский не очень хорошо, это понятно – он испанец, там немногие хорошо знают его. Когда он говорит какую-то речь, переводчик переводит на французский. Но он сейчас учит – Морено знает шесть языков, и для него это будет очень легко.

Это нам, русским, тяжело понять какой-то другой язык. Английский – понятно, а вот какой-то другой – это реально сложно. Для меня это нереально тяжело. Поэтому я упор на английский сделал.

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Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 14:02
Но почти все на нем говорят, как ни крути.
Footbolista
Footbolista ответил severnyj84
вчера в 11:54
Ошибаешься...многие могут, но не все хотят...Монако - это не совсем Франция...даже если вспомнить историю в Европе международным языком общения был французский...английский во Франции мягко говоря недолюбливают...
Izmar
Izmar
вчера в 11:43
Естественно, в ЦСКА только матный был, после него другой язык дается с трудом.
VIPded
VIPded
вчера в 10:55
Правильно. Челси ждёт!! )))
severnyj84
severnyj84
вчера в 10:34
Во Франции все говорят на английском.
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