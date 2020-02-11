Головин: «Сделал упор на английский. Понять другой язык очень тяжело»

Полузащитник «Монако» в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым в Twitch рассказал, как в команде проходит общение с главным тренером Робертом Морено.

90 процентов команды разговаривает на английском. Тренер знает английский не очень хорошо, это понятно – он испанец, там немногие хорошо знают его. Когда он говорит какую-то речь, переводчик переводит на французский. Но он сейчас учит – Морено знает шесть языков, и для него это будет очень легко.

Это нам, русским, тяжело понять какой-то другой язык. Английский – понятно, а вот какой-то другой – это реально сложно. Для меня это нереально тяжело. Поэтому я упор на английский сделал.