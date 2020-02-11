ГлавнаяНовости

Головин: «Были игры через каждые два дня, типа Boxing day в Англии»

вчера, 10:39

Полузащитник «Монако» Александр Головин в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым в Twitch рассказал о тренировках команды. 

У меня отдых – впервые за месяц, очень хочу насладиться возможностью отдохнуть. Были игры через каждые два дня, типа Boxing day в Англии, но чуть попроще. Хотя на одной неделе мы играли в понедельник, среду и пятницу. После последней я уже выходил… Не знаю даже, как это описать.

После таких серий хорошо помогает криотерапия – камера с температурой –150 градусов, в которую ты заходишь и четыре минуты должен стоять «на мужика». Это реально помогает при микронадрыве мышц. Я пробегаю за матч в среднем по 13 км с большой интенсивностью, и это действительно сложно.

Ранее Головин высказался о частой смене главных тренеров в команде. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Головин: «Сделал упор на английский. Понять другой язык очень тяжело»
Вчера, 10:26 Комментарии5
Головин: «Голова идёт кругом от частой смены тренеров»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Смолову надо набраться футбольной наглости»
Вчера, 03:07 Комментарии8
«Сельта» подходит Смолову. Дальше будет лучше
10 февраляСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии9
Смолов выложил фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
09 февраля ФотоКомментарии5
Головин: «Показали, что у нас есть характер»
09 февраля Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alpribas
Alpribas
вчера в 11:42
За такую зарплату это нормальное явление.
galem72
galem72
вчера в 10:58
"...были игры через каждые два дня, типа Boxing day в Англии..."

Кто-нибудь объясните впечатлительному голове, что пресловутый Боксин Дэй — это лишь один замес на следующий день после празднования католического Рождества.
Gurben
Gurben
вчера в 10:43
Зато европейский футбол высшего уровня.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100