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Спортдиректор «Зенита» рассказал о лучшем и худшем трансферах в карьере

сегодня, 05:55

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о лучшей и худшей трансферных сделках в своей карьере.

Лучший трансфер — Бруну Фернандеш в «Новару». Сейчас он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Обычно я не люблю говорить, что я сам в одиночку что-то сделал. Потому что я всегда работаю в клубе, со своей командой. Но в этом случае как раз я сработал индивидуально. Даже в аэропорту его забирал. Так что я реально сделал в этом трансфере всё. И я очень рад этой сделке. Он играл в команде «Боавишты» U-19, и о нём, конечно, никто не знал. Мы заплатили за него 40 тысяч евро. А сейчас его купили почти за 60 миллионов.

А если говорить об упущенном игроке, то это Хосе Мария Хименес, который сейчас в «Атлетико». У меня был скаут, который смотрел много южноамериканского футбола. И он говорил мне: посмотри на этого парня, не пожалеешь. Но я как-то подзабыл про него. И через месяц он оказался в «Атлетико». Я очень жалею об этом.

Рибалта также раскрыл подробности перехода вингера Малкома из «Барселоны» в «Зенит».

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Vadik
Vadik
сегодня в 10:07
Сутормин - лучший трснсфер!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил severnyj84
сегодня в 10:05
Малком еще ни раз унизит свиней.
Это у них нервное. Зенит и без Малкома выносит их всех, а если ещё бразила заиграет...
Вот и трясутся ребятишки...
severnyj84
severnyj84 ответил andre_can
сегодня в 08:28
главное, чтоб Малком заиграл!
Малком еще ни раз унизит свиней.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:15
Худших трансферов полно: каждый второй.
andre_can
andre_can
сегодня в 06:51
главное, чтоб Малком заиграл!
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