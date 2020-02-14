Спортдиректор «Зенита» рассказал о лучшем и худшем трансферах в карьере

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о лучшей и худшей трансферных сделках в своей карьере.

Лучший трансфер — Бруну Фернандеш в «Новару». Сейчас он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Обычно я не люблю говорить, что я сам в одиночку что-то сделал. Потому что я всегда работаю в клубе, со своей командой. Но в этом случае как раз я сработал индивидуально. Даже в аэропорту его забирал. Так что я реально сделал в этом трансфере всё. И я очень рад этой сделке. Он играл в команде «Боавишты» U-19, и о нём, конечно, никто не знал. Мы заплатили за него 40 тысяч евро. А сейчас его купили почти за 60 миллионов.

А если говорить об упущенном игроке, то это Хосе Мария Хименес, который сейчас в «Атлетико». У меня был скаут, который смотрел много южноамериканского футбола. И он говорил мне: посмотри на этого парня, не пожалеешь. Но я как-то подзабыл про него. И через месяц он оказался в «Атлетико». Я очень жалею об этом.