Рибалта: «Лимит не сделает РПЛ или сборную лучше»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта раскритиковал лимит, который будет действовать со следующего сезона:

Для меня любой лимит – это негатив. Он не сделает чемпионат или сборную лучше. Это мое мнение.

По правде говоря, я позитива не вижу. Например, если все восемь иностранцев будут в форме, то играть будут всего трое россиян. Так что я не понимаю, для чего такой лимит вводится.

Мы хотим быть конкурентоспособными в Европе. И все ограничения нам не позволяют это делать. Молодежь, которая готова играть в старте, большим клубам находить сложно. И опять же, в старте будут играть восемь иностранцев. Плюс у нас есть игроки сборной России – Дзюба, Оздоев, Лунев, Ерохин и другие. И как в этой ситуации найти место для молодежи? Я, например, его не вижу.

Уход Мака и Краневиттера - подготовка к новому лимиту.

Я ответственный за оба рынка. Но у нас есть люди, которые российский рынок знают прекрасно. Например, Сергей Семак и его тренерский штаб. Плюс ребята из моего департамента скаутов. Я им доверяю на сто процентов. Ну и, конечно же, за полтора года в России я неплохо изучил местный рынок. Так что никаких проблем нет.