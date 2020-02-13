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Рибалта: «Лимит не сделает РПЛ или сборную лучше»

сегодня, 21:32

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта раскритиковал лимит, который будет действовать со следующего сезона:

Для меня любой лимит – это негатив. Он не сделает чемпионат или сборную лучше. Это мое мнение.

По правде говоря, я позитива не вижу. Например, если все восемь иностранцев будут в форме, то играть будут всего трое россиян. Так что я не понимаю, для чего такой лимит вводится.

Мы хотим быть конкурентоспособными в Европе. И все ограничения нам не позволяют это делать. Молодежь, которая готова играть в старте, большим клубам находить сложно. И опять же, в старте будут играть восемь иностранцев. Плюс у нас есть игроки сборной России – Дзюба, Оздоев, Лунев, Ерохин и другие. И как в этой ситуации найти место для молодежи? Я, например, его не вижу.

Уход Мака и Краневиттера - подготовка к новому лимиту.

Я ответственный за оба рынка. Но у нас есть люди, которые российский рынок знают прекрасно. Например, Сергей Семак и его тренерский штаб. Плюс ребята из моего департамента скаутов. Я им доверяю на сто процентов. Ну и, конечно же, за полтора года в России я неплохо изучил местный рынок. Так что никаких проблем нет.

Ранее Рибалта раскрыл обстоятельства перехода нападающего Малкома в «Зенит» из «Барселоны». 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Сочинский
сегодня в 22:33
Обгадил условия, которые вскоре вступят в силу и в конце "Так что никаких проблем нет". Это гениально!!!
Любой лимит это искусственное ограничение дающее определённым категориям игроков быть в каком то преимуществе перед другими...а разве это ведёт к развитию этих "привилегированных" игроков....???
По-моему - нет....
К обогащению...к завышенной самооценке...к снижению требований к себе... - да......
Но не к прогрессу и развитию.....
Сочинский
Сочинский
сегодня в 21:45
Обгадил условия, которые вскоре вступят в силу и в конце "Так что никаких проблем нет".
Это гениально!!!
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