Кикнадзе – о реформе Кубка России: «У команд выравниваются условия»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал изменение формата Кубка России.

Это новый подход к Кубку и составлению календаря: теперь у команд выравниваются условия за счет более сбалансированной нагрузки. Для нас же это шаг вперед в планировании подготовки в рамках плотного осеннего графика с учетом возможных еврокубковых матчей.