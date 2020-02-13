Кикнадзе – о реформе Кубка России: «У команд выравниваются условия»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал изменение формата Кубка России.
Это новый подход к Кубку и составлению календаря: теперь у команд выравниваются условия за счет более сбалансированной нагрузки. Для нас же это шаг вперед в планировании подготовки в рамках плотного осеннего графика с учетом возможных еврокубковых матчей.
Хочу особо отметить, что сегодняшним решением РФС, РПЛ и клубы в очередной раз продемонстрировали способность и готовность находить общий язык на благо развития отечественного футбола.
Чего то "выровняли"...на этот раз...
Одни и те же .....ровняют...развивают...решают...демонстрируют...заседают...планируют...балансируют....
......а весной ни одной команды в еврокубках....
...выравнивальщики....
Чего то "выровняли"...на этот раз...
Одни и те же .....ровняют...развивают...решают...демонстрируют...заседают...планируют...балансируют....
......а весной ни одной команды в еврокубках....
...выравнивальщики....