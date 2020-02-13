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Кикнадзе – о реформе Кубка России: «У команд выравниваются условия»

сегодня, 22:44

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал изменение формата Кубка России.

Это новый подход к Кубку и составлению календаря: теперь у команд выравниваются условия за счет более сбалансированной нагрузки. Для нас же это шаг вперед в планировании подготовки в рамках плотного осеннего графика с учетом возможных еврокубковых матчей.

Хочу особо отметить, что сегодняшним решением РФС, РПЛ и клубы в очередной раз продемонстрировали способность и готовность находить общий язык на благо развития отечественного футбола.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:54
И как это повысит интерес к кубку....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:50
Опять я всё пропустил...))
Чего то "выровняли"...на этот раз...
Одни и те же .....ровняют...развивают...решают...демонстрируют...заседают...планируют...балансируют....

......а весной ни одной команды в еврокубках....
...выравнивальщики....
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