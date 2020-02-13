Дюков: «Для расширения РПЛ нужно иметь 24-25 клубов, готовых играть в лиге»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд:

Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Мы рассмотрим его, если будет такое обращение. Весной прошлого года мы поставили задачу РПЛ увеличить количество игр и коммерчески привлекательных матчей, повысить интенсивность нашего футбола. К этой работе был привлечена компания PricewaterhouseCoopers. Она проработала более 10 вариантов: один из которых - увеличить количество команд РПЛ до 18. По их оценке, реализация такого решения привела бы к падению доходов лиги. Для организации трансляции матчей с низкой аудиторией пришлось бы нести дополнительные расходы, которые не были бы обеспечены доходами.