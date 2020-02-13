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Дюков: «Для расширения РПЛ нужно иметь 24-25 клубов, готовых играть в лиге»

сегодня, 21:51

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд:

Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Мы рассмотрим его, если будет такое обращение. Весной прошлого года мы поставили задачу РПЛ увеличить количество игр и коммерчески привлекательных матчей, повысить интенсивность нашего футбола. К этой работе был привлечена компания PricewaterhouseCoopers. Она проработала более 10 вариантов: один из которых - увеличить количество команд РПЛ до 18. По их оценке, реализация такого решения привела бы к падению доходов лиги. Для организации трансляции матчей с низкой аудиторией пришлось бы нести дополнительные расходы, которые не были бы обеспечены доходами.

В долгосрочной перспективе 18 клубов - это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24-25 клубов, которые коммерчески, инфраструктурно и управленчески были бы готовы играть в РПЛ. На сегодняшний момент у нас есть клубы с новыми аренами, но одного стадиона мало для повышения в классе. Нужна команда менеджеров, которая сможет работать со спонсорами и зрителями и создать конкурентоспособную команду. Это большая работа, которая потребует времени и помощи ПФЛ, ФНЛ и Премьер-Лиги. Расширение РПЛ - это серьезное решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. Нужно все тщательно изучить и обсудить, прийти к полному консенсусу. Как только всё будет готово, Исполком рассмотрит данный вопрос.

Ранее Дюков заявил, что РФС вскоре может продлить контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым

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oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:26
Вот, вот. Пускай миллер ещё тройку клубов сделает фарм клубом газпроекта, как ФК Сочи. И проблема будет решена.)))
Faustello
Faustello
сегодня в 22:24
Нужны бюджеты! Больше бюджетов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:13
Стадиона мало. Надо, шобы команда со стадионом отобралась в вышку по спортивному принципу. А не так, что раз есть стадион, значит, нехай играет...
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