Прядкин: «Реформа Кубка России в целом назрела»

Глава РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин прокомментировал изменение формата Кубка России.

Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела – коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности. Преференция для выступающих в еврокубках команд увеличивает количество матчей в Кубке России с максимальным уровнем спортивного противостояния, что гарантирует «привлекательную вывеску» в решающих стадиях Кубка. Не считаю, что это нарушает спортивный принцип – ведь получить данное преимущество может каждый клуб, заняв соответствующее место в РПЛ по итогам сезона.