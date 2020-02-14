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Прядкин: «Реформа Кубка России в целом назрела»

сегодня, 00:21

Глава РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин прокомментировал изменение формата Кубка России.

Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела – коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности. Преференция для выступающих в еврокубках команд увеличивает количество матчей в Кубке России с максимальным уровнем спортивного противостояния, что гарантирует «привлекательную вывеску» в решающих стадиях Кубка. Не считаю, что это нарушает спортивный принцип – ведь получить данное преимущество может каждый клуб, заняв соответствующее место в РПЛ по итогам сезона.

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