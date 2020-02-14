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Шюррле: «Моя основная задача – помогать команде и больше не травмироваться»

сегодня, 01:07

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

Конечно, я доволен, что вернулся в общую группу. Ещё не до конца восстановился, но всё равно динамика положительная, так что я доволен.

Безусловно, мне не хватает соревновательной практики, потому что перед чемпионатом нужны игры, нужно поймать игровой ритм. Надеюсь, до начала чемпионата сумею наверстать упущенное в оставшихся товарищеских матчах.

Тактики на тренировках очень много, есть и новое, и то, что закрепляем — как в атаке, так и в обороне. Работа очень интенсивная, и надеюсь, что она принесёт результаты.

Основная задача для меня на вторую часть сезона — больше не травмироваться и как можно дольше оставаться здоровым. В Катаре одно неверное движение привело к травме, поэтому основная личная задача — максимально помочь команде и провести остаток сезона без травм.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 13:01
так давай помогай уже , и не болей больше.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:38
Остаток сезона без травм, а затем новый вызов, где-нибудь в более комфортном месте.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 08:47
Сбитый летчик.
ABir
ABir
сегодня в 04:49
Не только помогать должен, но брать ответственность за результат
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:26
Неубедительные условия для получения контракта....
В некоторых играх был хорош....
В начале "московского пути" был похож на нового лидера...
Быстрейшего восстановления......
Gensmo
Gensmo
сегодня в 01:09
Что есть, что нет.
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