Шюррле: «Моя основная задача – помогать команде и больше не травмироваться»

Полузащитник «Спартака» рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

Конечно, я доволен, что вернулся в общую группу. Ещё не до конца восстановился, но всё равно динамика положительная, так что я доволен.

Безусловно, мне не хватает соревновательной практики, потому что перед чемпионатом нужны игры, нужно поймать игровой ритм. Надеюсь, до начала чемпионата сумею наверстать упущенное в оставшихся товарищеских матчах.

Тактики на тренировках очень много, есть и новое, и то, что закрепляем — как в атаке, так и в обороне. Работа очень интенсивная, и надеюсь, что она принесёт результаты.

Основная задача для меня на вторую часть сезона — больше не травмироваться и как можно дольше оставаться здоровым. В Катаре одно неверное движение привело к травме, поэтому основная личная задача — максимально помочь команде и провести остаток сезона без травм.