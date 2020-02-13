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Уткин: «РПЛ и Тиньков поспешили с контрактом»

сегодня, 22:17

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал контракт между «Тинькофф Банком» и РПЛ:

Контракт РПЛ с Тиньковым подвергается критике: он и маленький, и вот Тиньков футбол не любит и не собирается, и сегодня говорят о конфликте интересов - Тиньков хочет налепить свои наклейки на команды, а у большинства товарная категория «банки» уже представлена...

Так беда-то одна. Преждевременно объявили. Не подумали, как представить, не согласовали конкретику размещения.  Естественно, любой спонсор хочет занять собой все. Естественно, всего он не получает.

Это нормальные переговоры, если они идут в закрытой комнате. Это чревато неприятностями, если обсуждать приходится на людях. 

Кажется, поспешили...

Мне не нравится ни Тиньков, ни РПЛ, ни Т-РПЛ - их союз. Моей симпатии они, думаю, не завоюют. Ничего! Христос ТРПЛ, и нам влл.

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Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 23:37
Уткин опять порцию демагогии выплюнул.
ABir
ABir
сегодня в 22:59
Тинькова не нужен Российский футбол, а футболу не нужен Тиньков. Всем нужны деньги
unoejk
unoejk ответил дяденька Онуфрий
сегодня в 22:35
до недавнего времени при входе на сайт у меня автоматически показывало таблицу АПЛ а теперь чемпионат Росии подскажите как вернуть обратно и ещё в списке чемпионатов не вижу австрийскую Бундеслигу а только второй по значимости чемпионат
Добрый день. Таблица показываемая по умолчанию определяется сайтом, настроить под себя не получится. Про отсутствие Австрийской Бундеслиги уточню.
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