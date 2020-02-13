Уткин: «РПЛ и Тиньков поспешили с контрактом»

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал контракт между «Тинькофф Банком» и РПЛ :

Контракт РПЛ с Тиньковым подвергается критике: он и маленький, и вот Тиньков футбол не любит и не собирается, и сегодня говорят о конфликте интересов - Тиньков хочет налепить свои наклейки на команды, а у большинства товарная категория «банки» уже представлена...

Так беда-то одна. Преждевременно объявили. Не подумали, как представить, не согласовали конкретику размещения. Естественно, любой спонсор хочет занять собой все. Естественно, всего он не получает.

Это нормальные переговоры, если они идут в закрытой комнате. Это чревато неприятностями, если обсуждать приходится на людях.

Кажется, поспешили...