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«Зенит» огласил заявку на третий зимний сбор

сегодня, 10:40

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда отправилась на третий тренировочный зимний сбор.

Петербургский клуб будет тренироваться в Белеке (Турция) с 14 по 22 февраля. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и «Кайратом», 22 февраля — с «Ислочью» и минским «Динамо».

Напомним, что недавно «Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:33
Не сильный состав...
Четверо из молодёжки...шестеро "кому за 30-ть"....и трое откровенный "не уровень"....
По сути летом нужна "перезагрузка"...с таким составом в европы хаживать - быть "подарком" для соперников при жеребьёвке....
Удачно доиграть остаток первенства !!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:42
Ахаха. Опять с Минским Динамо подключат газ, что бы отыграться с 4:0?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:49
Удачи Зениту!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:27
9 легов из 25 человек. Сбагрить бы Ригони куда нить, и к новому лимиту готовы...
severnyj84
severnyj84
сегодня в 10:54
Удачи Зениту!
Пердивбург
Пердивбург
сегодня в 10:50
и третий состав Сочи.
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