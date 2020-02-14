«Зенит» огласил заявку на третий зимний сбор

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда отправилась на третий тренировочный зимний сбор.
Петербургский клуб будет тренироваться в Белеке (Турция) с 14 по 22 февраля. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и «Кайратом», 22 февраля — с «Ислочью» и минским «Динамо».
Напомним, что недавно «Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче.
Четверо из молодёжки...шестеро "кому за 30-ть"....и трое откровенный "не уровень"....
По сути летом нужна "перезагрузка"...с таким составом в европы хаживать - быть "подарком" для соперников при жеребьёвке....
Удачно доиграть остаток первенства !!!
Четверо из молодёжки...шестеро "кому за 30-ть"....и трое откровенный "не уровень"....
По сути летом нужна "перезагрузка"...с таким составом в европы хаживать - быть "подарком" для соперников при жеребьёвке....
Удачно доиграть остаток первенства !!!