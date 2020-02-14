«Зенит» огласил заявку на третий зимний сбор

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сегодня, 10:40

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда отправилась на третий тренировочный зимний сбор.

Петербургский клуб будет тренироваться в Белеке (Турция) с 14 по 22 февраля. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и «Кайратом», 22 февраля — с «Ислочью» и минским «Динамо».