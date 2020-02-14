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«Ростов» назвал состав на заключительный сбор

сегодня, 10:32

Пресс-служба «Ростова» назвала имена футболистов, которые примут участие в заключительном тренировочном сборе команды в Испании.

Вратари: Егор Бабурин, Сергей Песьяков, Максим Рудаков, Даниил Фролкин, Тимур Крайков (на просмотре из московского «Велеса»);

Защитники: Деннис Хаджикадунич, Арсений Логашов, Евгений Чернов, Дмитрий Чистяков, Максим Осипенко, Данила Ведерников, Евгений Ливаднов, Алексей Козлов, Вячеслав Ларченков;

Полузащитники: Роман Еременко, Алексей Ионов, Ивелин Попов, Данил Глебов, Матиас Норманн, Павел Мамаев, Бактиор Зайнутдинов, Хорен Байрамян, Александр Саплинов, Евгений Черкес, Михаил Осинов, Владислав Морозов, Александр Гулевский;

Нападающие: Элдор Шомуродов, Данила Прошляков, Александр Долгов.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил RussianMango
сегодня в 13:02
Главное Дзюбу правильно написать...а то всероссийский скандал будет)
Боже упаси, Соккер прикроют, на улице останемси ))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:50
Желаю Ростову хорошо подготовится
RussianMango
RussianMango ответил Faustello
сегодня в 12:37
Главное Дзюбу правильно написать...а то всероссийский скандал будет)
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Faustello
сегодня в 12:17
У меня вопросы: 1. Кто такой Роман Емеренко??? (Еременко может быть?) 2. Кто такой Бактияр Зайнутдинов??? (Бахтиёр может быть?)
Подправили, спасибо.
Faustello
Faustello ответил max74
сегодня в 11:58
Как там самочувствие на 10 месте ?
Тедескают во всю )) Но это не к нему, он не нарядный, питерский сукуб ))
Faustello
Faustello
сегодня в 11:57
У меня вопросы:
1. Кто такой Роман Емеренко??? (Еременко может быть?)
2. Кто такой Бактияр Зайнутдинов??? (Бахтиёр может быть?)
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:25
Не хватает пару игроков. ЦЗ и Нап....а так всё в норме. Хорошей подготовки.
RussianMango
RussianMango ответил max74
сегодня в 11:23
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответил Nafnafik
    сегодня в 11:18
    Удачной подготовки к пердиву.
      MaxRnD
      MaxRnD
      сегодня в 11:17
      Отлично
      max74
      max74 ответил Nafnafik
      сегодня в 11:16
      Удачной подготовки к пердиву.
      Как там самочувствие на 10 месте ?
      Nafnafik
      Nafnafik
      сегодня в 10:57
      Удачной подготовки к пердиву.
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