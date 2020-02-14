«Ростов» назвал состав на заключительный сбор

Пресс-служба «Ростова» назвала имена футболистов, которые примут участие в заключительном тренировочном сборе команды в Испании.
Вратари: Егор Бабурин, Сергей Песьяков, Максим Рудаков, Даниил Фролкин, Тимур Крайков (на просмотре из московского «Велеса»);
Защитники: Деннис Хаджикадунич, Арсений Логашов, Евгений Чернов, Дмитрий Чистяков, Максим Осипенко, Данила Ведерников, Евгений Ливаднов, Алексей Козлов, Вячеслав Ларченков;
Полузащитники: Роман Еременко, Алексей Ионов, Ивелин Попов, Данил Глебов, Матиас Норманн, Павел Мамаев, Бактиор Зайнутдинов, Хорен Байрамян, Александр Саплинов, Евгений Черкес, Михаил Осинов, Владислав Морозов, Александр Гулевский;
Нападающие: Элдор Шомуродов, Данила Прошляков, Александр Долгов.
1. Кто такой Роман Емеренко??? (Еременко может быть?)
2. Кто такой Бактияр Зайнутдинов??? (Бахтиёр может быть?)
1. Кто такой Роман Емеренко??? (Еременко может быть?)
2. Кто такой Бактияр Зайнутдинов??? (Бахтиёр может быть?)