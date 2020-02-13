ЦСКА отправился на третий сбор в Кампоаморе

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб отправился на третий сбор в Кампоаморе.
В рамках сбора запланированы четыре товарищеских матча.
15 февраля, 14:00 мск. ПФК ЦСКА — «Делемон» (Швейцария).
15 февраля, 18:00 мск. ПФК ЦСКА — «Сириус» (Швеция).
19 февраля, 22:00 мск. «Картахена» — ПФК ЦСКА.
22 февраля, 18:00 мск. ПФК ЦСКА — «Уфа».
Состав ЦСКА на заключительный сбор:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).