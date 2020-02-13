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ЦСКА отправился на третий сбор в Кампоаморе

сегодня, 12:13

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб отправился на третий сбор в Кампоаморе.

В рамках сбора запланированы четыре товарищеских матча.

15 февраля, 14:00 мск. ПФК ЦСКА — «Делемон» (Швейцария). 
15 февраля, 18:00 мск. ПФК ЦСКА — «Сириус» (Швеция). 
19 февраля, 22:00 мск. «Картахена» — ПФК ЦСКА
22 февраля, 18:00 мск. ПФК ЦСКА — «Уфа». 

Состав ЦСКА на заключительный сбор:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил SHMEL
сегодня в 22:04
Вы-то себе уже нашли замену танцующему мальчику?Картонный кубок он вам уже взял,пора менять...
Он не танцующий, он прыгающий и у них теперь лозунг, "кто не скачет, тот не хряк"
ДСА
ДСА
сегодня в 14:26
Не дай бог из напов кто-то сломается - заменить некем.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 14:20
Исиления,так и не дождались...Великий защитник Карпов врага не пропустит..а ежели и пропустит,на замену выйдет не менее великий защитник Гогуа..Тьфу.
SHMEL
SHMEL ответил LOpp
сегодня в 13:17
прощальные сборы Гончаренко...
Вы-то себе уже нашли замену танцующему мальчику?Картонный кубок он вам уже взял,пора менять...
VIPded
VIPded
сегодня в 13:15
Удачи ЦСКА!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:56
Хорошей тренировочной работы, удачных игр со спарринг партнёрами. Отработайте игру во вторых таймах, а главное - без травм.
mortid
mortid
сегодня в 12:31
Кампоаморе, где это? Знаю испанский Кампоамор, а что за Кампоаморе такое?
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:20
Удачного сбора и без травм!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:19
прощальные сборы Гончаренко...
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