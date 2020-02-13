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«Крылья Советов» взяли 24 футболиста на сборы

сегодня, 12:33

«Крыльев Советов» отправились на заключительный сбор, который команда проведет в Испании. С командой отправились 24 футболиста.

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Никита Пищулин.
Защитники: Максим Карпов, Тарас Бурлак, Виталий Лысцов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Владимир Полуяхтов, Александр Анюков, Мехди Зеффан, Александр Евинов.
Полузащитники: Паул-Виорел Антон, Александр Гацкан, Антон Терехов, Денис Попович, Срджан Мияилович, Артем Тимофеев, Сергей Иванов, Антон Зиньковский, Дмитрий Кабутов.
Нападающие: Егор Голенков, Деян Радонич.

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Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 13:19
Удачных сборов.
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