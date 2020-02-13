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Кокорин вылетел на сборы с «Зенитом-2»

сегодня, 11:09

«Зенит-2» вылетел в Турцию на сбор, который продлится с 13 по 28 февраля.

Отметим, что среди футболистов числится имя форварда Александра Кокорина, который должен в ближайшее время перебраться в «Сочи»

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:24
Кокоша ещё попьет кровушки у миллера:)))))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ArtemBzdn
сегодня в 11:58
Вот как я люблю нашу РПЛ, прям вся в ней. Футбола мало, зато не соскучишься.
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 11:54
    Вот как я люблю нашу РПЛ, прям вся в ней. Футбола мало, зато не соскучишься.
    Знаю где трофей
    Знаю где трофей
    сегодня в 11:48
    Удачи Кокорину!
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 11:46
    Похоже весной там и заиграет
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:23
    в салоне обязательно должен быть парашют : порой решения принимаются мгновенно !
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:23
    Асе еще ортачится.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:21
    Борис Ротенберг о Кокорине: «Я встретился с Сашей. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи»- сериал продолжается
    LOpp
    LOpp ответил feris1
    сегодня в 11:19
    Значит поездка в Сочи отменяется.
    у Сочи тоже сбор в Турции.
    на Кокорине уже все экономят. В Твиттере прочитал, что Зенит купил Кокорину билет до Турции на накопленные мили.
    feris1
    feris1
    сегодня в 11:14
    Значит поездка в Сочи отменяется.
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