Кокорин вылетел на сборы с «Зенитом-2»

«Зенит-2» вылетел в Турцию на сбор, который продлится с 13 по 28 февраля.
Отметим, что среди футболистов числится имя форварда Александра Кокорина, который должен в ближайшее время перебраться в «Сочи».
«Зенит-2» вылетел в Турцию на сбор, который продлится с 13 по 28 февраля.
Отметим, что среди футболистов числится имя форварда Александра Кокорина, который должен в ближайшее время перебраться в «Сочи».
на Кокорине уже все экономят. В Твиттере прочитал, что Зенит купил Кокорину билет до Турции на накопленные мили.
на Кокорине уже все экономят. В Твиттере прочитал, что Зенит купил Кокорину билет до Турции на накопленные мили.