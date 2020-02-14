Вдова Рейнгольда: «Спасибо за поддержку „Спартаку“ и Федуну»

Вдова ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда выразила слова благодарности друзьям футболиста и московскому клубу за оказанную поддержку.

Сегодня в манеже «Спартака» состоялось прощание с Рейнгольдом.

Мы 56 лет прожили вместе. У него родились две дочери, трое внуков. Всем он всегда находил время. Всегда был смех, никаких конфликтов. За все эти годы он прожил такую яркую жизнь, завоевал все что можно в «Спартаке», построил дом, вырастил детей.

Очень счастлива, что мне всевышний послал его. Но я хочу сказать спасибо «Спартаку» за поддержку, Федуну, всем его друзьям. Спасибо, что пришли его проводить. Он всех вас видит. Низкий вам всем поклон.