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Вдова Рейнгольда: «Спасибо за поддержку „Спартаку“ и Федуну»

сегодня, 12:19

Вдова ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда выразила слова благодарности друзьям футболиста и московскому клубу за оказанную поддержку.

Сегодня в манеже «Спартака» состоялось прощание с Рейнгольдом.

Мы 56 лет прожили вместе. У него родились две дочери, трое внуков. Всем он всегда находил время. Всегда был смех, никаких конфликтов. За все эти годы он прожил такую яркую жизнь, завоевал все что можно в «Спартаке», построил дом, вырастил детей.

Очень счастлива, что мне всевышний послал его. Но я хочу сказать спасибо «Спартаку» за поддержку, Федуну, всем его друзьям. Спасибо, что пришли его проводить. Он всех вас видит. Низкий вам всем поклон.

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Все комментарии
cheerful
cheerful
сегодня в 14:20
Соболезнования семье , вечная память одному из ветеранов футбола страны.
cheerful
cheerful ответил ошалевший
сегодня в 14:19
не стебайся,завтра послезавтра сам можешь похоронку получить,все под богом
ты абсолютно прав !!!
ошалевший
ошалевший
сегодня в 14:16
не в тему конечно,но сравнение с риксенем показательно,а я считаю риксена легендой зенита
ошалевший
ошалевший ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 14:12
Валерий мудрый был человек, процитирую его фразу, отражающую весь футбол в РФ: "Cтыднo за игру cпapтaка, cтpaшнaя cтыдoбa!"
не стебайся,завтра послезавтра сам можешь похоронку получить,все под богом
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:30
Эх, жаль... Но Валерий прожил большую и яркую жизнь и ушел глубоким стариком. Многие об этом могут только мечтать.
матос
матос
сегодня в 13:10
Земля пухом и вечная память ветерану нашего футбола!!!
beefs
beefs
сегодня в 12:38
Вечная память!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:27
Валерий мудрый был человек, процитирую его фразу, отражающую весь футбол в РФ: "Cтыднo за игру cпapтaка, cтpaшнaя cтыдoбa!"
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