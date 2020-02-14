Кокорин присоединится к «Сочи» в ближайшие дни

В пресс-службе «Сочи» заявили, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшие дни присоединится к сочинской команде на сборе в Турции.
В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах.
В пресс-службе «Сочи» заявили, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшие дни присоединится к сочинской команде на сборе в Турции.
В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах.
https://youtu.be/vMG98vfhU08
А вот у меня вопрос - Кокора сам решает когда ему на сборы явится? Так то сборы Сочи уже во всю начались...
А вот у меня вопрос - Кокора сам решает когда ему на сборы явится? Так то сборы Сочи уже во всю начались...
"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!"
"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!"
ВнутриМКАДные всем составом в очереди стояли, гы-гы...
ВнутриМКАДные всем составом в очереди стояли, гы-гы...
Вернули Австрийскую Бундеслигу.
Вернули Австрийскую Бундеслигу.