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Кокорин присоединится к «Сочи» в ближайшие дни

сегодня, 10:55

В пресс-службе «Сочи» заявили, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшие дни присоединится к сочинской команде на сборе в Турции.

В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:30
Удачи в Сочи!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:52
Если игрой за Сочи докажет,что он в полном порядке,то в условиях нынешнего лимита будет играть в зените пару-тройку сезонов
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:50
Решил ещё немножко погулять перед ссылкой.
drug01
drug01
сегодня в 12:39
Докажи игрой ,что ты все понял в этой жизни!!!!Хочется верить и пожелать удачи !!!!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:37
Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец!

Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:30
Интересно, на долго он там задержится ?
football is a great game
football is a great game
сегодня в 11:56
Надоело ...
Faustello
Faustello
сегодня в 11:53
О боже, о чем же будет писать пресса тогда????
А вот у меня вопрос - Кокора сам решает когда ему на сборы явится? Так то сборы Сочи уже во всю начались...
112910415
112910415
сегодня в 11:28
Сочи готовится выйти в ЛЧ !
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:22
И стоило ли рогом упираться 3 недели? Правда, пиар получился знатный. ВнутриМКАДные всем составом в очереди стояли, гы-гы...
Люди уровня нашего Кокоши в пиаре не нуждаются! Это пиар нуждается в нём!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 11:22
Кокоринская ситуация напоминает фильм Джентельмены удачи.
"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:21
И стоило ли рогом упираться 3 недели? Правда, пиар получился знатный.
ВнутриМКАДные всем составом в очереди стояли, гы-гы...
Алексей Еськов
Алексей Еськов
сегодня в 11:19
Вперёд Зенит! Вперёд родной!! Навстречу к полуфиналу ЛЧ!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:15
Кокорин уже пожалел, что по УДО вышел.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:12
Уткин так и сказал про Кокорина , трус !
Аpбитр
Аpбитр ответил дяденька Онуфрий
сегодня в 11:10
до недавнего времени при входе на сайт у меня автоматически показывало таблицу АПЛ а теперь чемпионат Росии подскажите как вернуть обратно и ещё в списке чемпионатов не вижу австрийскую Бундеслигу а только второй по значимости чемпионат
Добрый день.
Вернули Австрийскую Бундеслигу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:07
Ссылки нет, возможно утка, шнобели не дремлют.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 11:05
Удачи Кокорину!
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