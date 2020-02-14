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Пабло Сантос: «Слуцкий хочет построить агрессивную команду»

сегодня, 10:18

Новичок «Рубина» Пабло Сантос рассказал о знакомстве с главным тренером команды Леонидом Слуцким

Первый разговор? Мы обсудили, что от меня требует тренер, много информации я получаю и через теоретические занятия. Я многое узнал. Но пока мы общаемся через переводчика.

Он очень требователен, знает, чего хочет. Слуцкий хочет построить агрессивную команду. Сейчас мы учимся и подстраиваемся под его требования.

Слуцкий - медийная личность? В интернете я искал информацию о нём и её было очень много. Я очень счастлив, что могу работать под его руководством и научиться у него чему-то новому. Слуцкий – очень умный тренер. Всегда во время тренировочных занятий он находит место и юмору, если это уместно. Это здорово, что в нужный момент он может разрядить обстановку.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:00
лёня всё делает как считает нужным!! и это правильно!!!!!!
VAN ARM
VAN ARM ответил ildar_3871
сегодня в 12:56
Слуцкий умный тренер ! Положил на лопатки Дзюбу !)
зачем обижать))) он давно лежит)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:11
Слуцкий умный тренер ! Положил на лопатки Дзюбу !)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:32
Ага, видели мы его "агрессивные команды", отличающиеся особой трусостью!
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