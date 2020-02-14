Пабло Сантос: «Слуцкий хочет построить агрессивную команду»

Новичок «Рубина» рассказал о знакомстве с главным тренером команды .

Первый разговор? Мы обсудили, что от меня требует тренер, много информации я получаю и через теоретические занятия. Я многое узнал. Но пока мы общаемся через переводчика.

Он очень требователен, знает, чего хочет. Слуцкий хочет построить агрессивную команду. Сейчас мы учимся и подстраиваемся под его требования.

Слуцкий - медийная личность? В интернете я искал информацию о нём и её было очень много. Я очень счастлив, что могу работать под его руководством и научиться у него чему-то новому. Слуцкий – очень умный тренер. Всегда во время тренировочных занятий он находит место и юмору, если это уместно. Это здорово, что в нужный момент он может разрядить обстановку.