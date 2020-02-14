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Черчесов: «Необходимо продолжать традиции, заложенные Рейнгольдом»

сегодня, 12:05

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что необходимо продолжать традиции, которые были заложены чемпионом СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерием Рейнгольдом

Сегодня состоялась церемония прощания с ветераном в манеже «Спартака».

Сложно находить слова в такой день. Мы, молодое поколение, не пересекались на поле, но то, что мы читали, видели - это достойно уважения. Его критические стрелы точно попадали в цель, любое его слово заставляло задуматься, спасибо ему за критику, которую мы слышали от него. Ушел наш соратник, спартаковец, то, что он делал, достойно большого уважения, наша задача - продолжать те традиции, которые были заложены Валерием Рейнгольдом.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:52
Согласен с Черчесовым
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