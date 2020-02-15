Винисиус Жуниор: «Я очень спокоен, знаю, что в какой-то момент голы придут»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор в общении с Esporte Interativo заявил, что в дальнейшем будет забивать больше голов, и привел в пример развитие карьеры форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Я очень спокоен, я знаю, что в какой-то момент голы придут. Мне всего 19 лет. У Стерлинга в моем возрасте была та же проблема. Он забивал не так уж много голов, но в этом году, думаю, у него их уже набралось 15 или 16. Он прогрессирует с каждым сезоном.
Напомним, ранее Винисиус Жуниор прокомментировал информацию о том, что им интересуется ПСЖ.