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Винисиус Жуниор: «Я очень спокоен, знаю, что в какой-то момент голы придут»

сегодня, 00:22

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор в общении с Esporte Interativo заявил, что в дальнейшем будет забивать больше голов, и привел в пример развитие карьеры форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Я очень спокоен, я знаю, что в какой-то момент голы придут. Мне всего 19 лет. У Стерлинга в моем возрасте была та же проблема. Он забивал не так уж много голов, но в этом году, думаю, у него их уже набралось 15 или 16. Он прогрессирует с каждым сезоном.  

Напомним, ранее Винисиус Жуниор прокомментировал информацию о том, что им интересуется ПСЖ.

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Brugzash
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