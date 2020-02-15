Винисиус Жуниор: «Я очень спокоен, знаю, что в какой-то момент голы придут»

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сегодня, 00:22

Полузащитник «Реала» в общении с Esporte Interativo заявил, что в дальнейшем будет забивать больше голов, и привел в пример развитие карьеры форварда «Манчестер Сити» .

Я очень спокоен, я знаю, что в какой-то момент голы придут. Мне всего 19 лет. У Стерлинга в моем возрасте была та же проблема. Он забивал не так уж много голов, но в этом году, думаю, у него их уже набралось 15 или 16. Он прогрессирует с каждым сезоном.