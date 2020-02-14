Сорокин: «Оргкомитет Евро-2020 приятно удивлен спросом на билеты»

Оргкомитет российской части Евро-2020 приятно удивлен спросом на билеты на матчи турнира в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

Спрос на билеты - и на матчи российской части Евро-2020, и на турнир в целом - не скрою, нас приятно удивляет. До старта турнира осталось уже меньше четырех месяцев, и мы вместе с любителями футбола с нетерпением ждем его начала. Недавний визит УЕФА в Санкт-Петербург добавил уверенности, что город и стадион готовы встретить и провести турнир на самом высоком уровне. А мы как организаторы сделаем все, чтобы летом болельщики из России и других стран, жители и гости города на Неве получили удовольствие от этого футбольного праздника.