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Тебас - об отстранении «Ман Сити»: «Такие меры нужны для будущего футбола»

сегодня, 09:58

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас положительно отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона:

Наконец-то УЕФА принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил ФФП и наказание за теневое спонсирование нужны для будущего футбола. Теперь у нас есть хороший пример действий.

Ранее стало известно, какую сумму дохода могут потерять «горожане» из-за дисквалификации в еврокубках. 

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил da da da
сегодня в 13:48
ради таких клубов как Реал и придуман ФФП,чтоб не появлялись клубы соизмеримых масштабов,позорище.
    da da da
    da da da
    сегодня в 12:31
    ради таких клубов как Реал и придуман ФФП,чтоб не появлялись клубы соизмеримых масштабов,позорище.
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 12:27
    Следущей твою Барсу отстранят. Посмотрим что тогда скажеш!
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 11:48
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 10:26
      Главный лицемер в футболе.
      Аpбитр
      Аpбитр ответил Лес-ник
      сегодня в 10:11
      Санчо Джейдон получил очки как нападающий хотя числица как полузащитник.
      Добрый день.
      По расстановке в матче он был на позиции нападающего.
      https://www.soccer.ru/matches/line-up/1138235.shtml
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