Тебас - об отстранении «Ман Сити»: «Такие меры нужны для будущего футбола»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас положительно отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона:
Наконец-то УЕФА принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил ФФП и наказание за теневое спонсирование нужны для будущего футбола. Теперь у нас есть хороший пример действий.
Ранее стало известно, какую сумму дохода могут потерять «горожане» из-за дисквалификации в еврокубках.
Посмотри, сколько непонятных денег выкидывает на игроков и их родителей?
Чего только стоят дояр меська со своим батей?
Посмотри, сколько непонятных денег выкидывает на игроков и их родителей?
Чего только стоят дояр меська со своим батей?
По расстановке в матче он был на позиции нападающего.
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1138235.shtml
По расстановке в матче он был на позиции нападающего.
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1138235.shtml