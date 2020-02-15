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Ибрагимович в шутку ударил Райолу

сегодня, 10:49

Агент Мино Райола пошутил, что его клиент форвард «Милана» Златан Ибрагимович его бьет:

Простите, у меня проблемы! Ибрагимович идет! Мне до сих пор больно, ведь он в последний раз меня ударил.

В этот момент Ибрагимович, проходя мимо, шлепнул агента. Райола отреагировал на это:

Видите? Я говорил, что это произойдет.

Ранее Райола рассказал, что Ибрагимовичу нравится в «Милане».

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:00
представляю какой БДСМ у них когда нет рядом камер
ДСА
ДСА
сегодня в 12:08
Голубая луна всему виной.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил marvel777
сегодня в 11:52
с Зенитом шутки плохи,это уже почти как Рамзан Кадыров
Все лазурное неприкасаемо. Толерастия и до нас добралась аххах.
marvel777
marvel777 ответил Пердивбург
сегодня в 11:38
Добрый день. Позвольте узнать за что я получил бан на сутки. Я никого не оскорблял. Я ответил на пост: LOpp Вчера 10:45 Месси: "Запомни Малком, когда перейдешь в Зенит, никогда не оставляй ценные вещи в шкафчике" Ответ 16 в продолжении данной шутки о Малкоме: "и не поднимай мыло с пола". предварительно поставив лайк указанному пользователю. И рассмотрите вопрос о снятии премодерации, за последние 3 месяца у меня практически не было нарушений, за исключением этой вашей ошибки.
с Зенитом шутки плохи,это уже почти как Рамзан Кадыров
VIPded
VIPded
сегодня в 11:35
"Вертушка" у Златана поэффективнее...)))
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 11:08
Очень важная новость.
Пердивбург
Пердивбург
сегодня в 11:04
Добрый день. Позвольте узнать за что я получил бан на сутки. Я никого не оскорблял. Я ответил на пост:

LOpp
Вчера 10:45
Месси: "Запомни Малком, когда перейдешь в Зенит, никогда не оставляй ценные вещи в шкафчике"
Ответ 16
в продолжении данной шутки о Малкоме: "и не поднимай мыло с пола". предварительно поставив лайк указанному пользователю.

И рассмотрите вопрос о снятии премодерации, за последние 3 месяца у меня практически не было нарушений, за исключением этой вашей ошибки.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 10:59
Да чё там - вообще нокаутировал
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