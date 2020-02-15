Ибрагимович в шутку ударил Райолу

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сегодня, 10:49

Агент Мино Райола пошутил, что его клиент форвард «Милана» его бьет:

Простите, у меня проблемы! Ибрагимович идет! Мне до сих пор больно, ведь он в последний раз меня ударил.

В этот момент Ибрагимович, проходя мимо, шлепнул агента. Райола отреагировал на это:

Видите? Я говорил, что это произойдет.

Ранее Райола рассказал, что Ибрагимовичу нравится в «Милане».