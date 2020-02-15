Ибрагимович в шутку ударил Райолу

Агент Мино Райола пошутил, что его клиент форвард «Милана» Златан Ибрагимович его бьет:
Простите, у меня проблемы! Ибрагимович идет! Мне до сих пор больно, ведь он в последний раз меня ударил.
В этот момент Ибрагимович, проходя мимо, шлепнул агента. Райола отреагировал на это:
Видите? Я говорил, что это произойдет.
Ранее Райола рассказал, что Ибрагимовичу нравится в «Милане».
LOpp
Вчера 10:45
Месси: "Запомни Малком, когда перейдешь в Зенит, никогда не оставляй ценные вещи в шкафчике"
Ответ 16
в продолжении данной шутки о Малкоме: "и не поднимай мыло с пола". предварительно поставив лайк указанному пользователю.
И рассмотрите вопрос о снятии премодерации, за последние 3 месяца у меня практически не было нарушений, за исключением этой вашей ошибки.
LOpp
Вчера 10:45
Месси: "Запомни Малком, когда перейдешь в Зенит, никогда не оставляй ценные вещи в шкафчике"
Ответ 16
в продолжении данной шутки о Малкоме: "и не поднимай мыло с пола". предварительно поставив лайк указанному пользователю.
И рассмотрите вопрос о снятии премодерации, за последние 3 месяца у меня практически не было нарушений, за исключением этой вашей ошибки.