ГлавнаяНовости

Слуцкий и Дзюба снова подкололи друг друга в инстаграме

сегодня, 01:24

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжили обмен шутками в инстаграме.

Экс-наставник сборной России опубликовал видео, где сравнил карьеру Дзюбы за рубежом с неудачной попыткой сёрфингиста:

Артём Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность.

Форвард ответил видеозаписью, на которой Слуцкий занимается боксом.

Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий, трепещи и РПЛ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покоритель Европы!!!Панчер @leonid.slutsky трепещи и РПЛ

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Слуцкий в ответ выложил видео, как Дзюба набивает мяч на тренировке.

Артём Дзюба, без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба и Слуцкий продолжили шуточный батл в инстаграме
Вчера, 20:11 Комментарии26
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в инстаграме
Вчера, 17:33 Комментарии37
Игроки и тренеры «Рубина» сыграли в необычную версию настольного футбола
07 февраля Комментарии10
Футболисты ЦСКА подшутили над тренером по физподготовке
03 февраля Комментарии16
Джикия: «Трансферная стоимость Мирзова - 200 рублей»
03 февраля Комментарии21
Варан рассказал, почему игроки «Реала» подарили Менди кирпич на Рождество
02 февраля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:15
лёня рулит))))
Faustello
Faustello
сегодня в 02:15
Прошло 5 лет Слуцкого в Рубине.
Достижения:
- канал миллионик в соц сетях
- золотой кивин
- кубок России по картингу
- номинация за лучшиую песню года и выступление в голубом огоньке
- освоение бюджета республики
- выигрыш первенства ПФЛ
- много креативных фотографий и видосов
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 02:14
Мда, Дзюбе лучше удалиться!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:09
Как дети малые.
Comench
Comench
сегодня в 01:26
Слуцкий рубином вообще занимается?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100