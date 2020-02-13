Слуцкий и Дзюба снова подкололи друг друга в инстаграме

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сегодня, 01:24

Нападающий «Зенита» и главный тренер «Рубина» продолжили обмен шутками в инстаграме.

Экс-наставник сборной России опубликовал видео, где сравнил карьеру Дзюбы за рубежом с неудачной попыткой сёрфингиста:

Артём Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность.

Форвард ответил видеозаписью, на которой Слуцкий занимается боксом.

Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий, трепещи и РПЛ .

Слуцкий в ответ выложил видео, как Дзюба набивает мяч на тренировке.