Слуцкий и Дзюба снова подкололи друг друга в инстаграме

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжили обмен шутками в инстаграме.
Экс-наставник сборной России опубликовал видео, где сравнил карьеру Дзюбы за рубежом с неудачной попыткой сёрфингиста:
Артём Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность.
Форвард ответил видеозаписью, на которой Слуцкий занимается боксом.
Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий, трепещи и РПЛ.
Слуцкий в ответ выложил видео, как Дзюба набивает мяч на тренировке.
Артём Дзюба, без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте.
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- освоение бюджета республики
- выигрыш первенства ПФЛ
- много креативных фотографий и видосов
Достижения:
- канал миллионик в соц сетях
- золотой кивин
- кубок России по картингу
- номинация за лучшиую песню года и выступление в голубом огоньке
- освоение бюджета республики
- выигрыш первенства ПФЛ
- много креативных фотографий и видосов