Дзюба и Слуцкий продолжили шуточный батл в инстаграме

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вчера, 20:11

Нападающий «Зенита» и главный тренер «Рубина» продолжили обмениваться шутками в инстаграме.

Футболист питерского клуба опубликовал фотографию с известной телепередачи «Форт Боярд», подписав:

Игроки «Витесса» 😉

Наставник казанцев ответил форварду, выложив фотографию котенка, который видит себя львом в зеркале:

Дзюба у зеркала.

Дзюба же выложил арт, в котором Слуцкий изображен в роли Ведьмака: