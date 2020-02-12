Дзюба и Слуцкий продолжили шуточный батл в инстаграме

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжили обмениваться шутками в инстаграме.
Футболист питерского клуба опубликовал фотографию с известной телепередачи «Форт Боярд», подписав:
Игроки «Витесса» 😉
Наставник казанцев ответил форварду, выложив фотографию котенка, который видит себя львом в зеркале:
Дзюба у зеркала.
Дзюба же выложил арт, в котором Слуцкий изображен в роли Ведьмака:
Если бы Леонид Слуцкий стал Ведьмаком!!!
а вообще не удивлюсь, если это не они, а просто их менеджеры в сетях балуются))
а вообще не удивлюсь, если это не они, а просто их менеджеры в сетях балуются))
невоспитанный парень продолжает на единственно доступном ему уровне : "посмеёмся над толстым мужиком "...
взрослый оппонент отвечает добродушным шаржем ...
Дзюба ведёт себя глупо
невоспитанный парень продолжает на единственно доступном ему уровне : "посмеёмся над толстым мужиком "...
взрослый оппонент отвечает добродушным шаржем ...
Дзюба ведёт себя глупо