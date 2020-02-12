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Дзюба и Слуцкий продолжили шуточный батл в инстаграме

вчера, 20:11

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжили обмениваться шутками в инстаграме.

Футболист питерского клуба опубликовал фотографию с известной телепередачи «Форт Боярд», подписав:

Игроки «Витесса» 😉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игроки Витесса 😉😘

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Наставник казанцев ответил форварду, выложив фотографию котенка, который видит себя львом в зеркале:

Дзюба у зеркала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзюба у зеркала

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky)

Дзюба же выложил арт, в котором Слуцкий изображен в роли Ведьмака:

 Если бы Леонид Слуцкий стал Ведьмаком!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если бы @leonid.slutsky стал Ведьмаком!!!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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Все комментарии
azures
azures
сегодня в 00:52
Дурью маются.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:40
Дзюба у зеркала)) зачёт))
Faustello
Faustello ответил minai
вчера в 22:42
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба показал в социальных сетях схожесть главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с персонажем советского мультфильма «Тайна третьей планеты» Гомозекой.
весельчак у, ну за громозеку спасибо, частенько в школе так пошучивали ))
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:30
Ели шутят беззлобно, то это хорошо, главное потом не предъявлять претензии и меру знать, вовремя остановиться, а то слово за слово, ером по столу...
minai
minai
вчера в 22:16
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба показал в социальных сетях схожесть главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с персонажем советского мультфильма «Тайна третьей планеты» Гомозекой.
VAN ARM
VAN ARM ответил Заполярный
вчера в 21:51
НАЗВАЛ, НУ И ЧТО ТЕПЕРЬ НА ПРАВДУ ОБИЖАТЬСЯ
что у нас мало деревянных в чемпионате?))) зюбик не одинок)))))))))))
VAN ARM
VAN ARM ответил Трезвый повар
вчера в 21:49
Дзюба во всех постах изображает Слуцкого толстяком и считает это "шутками"
это называется питерский менталитет)))))))))) бомж-столица же))))))))))))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:42
Кого Дзюба уничтожает? Только свою репутацию такими глупыми "шутками"
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:41
Дзюба у зеркала зачет...
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 21:36
Дзюба уничтожает))
а вообще не удивлюсь, если это не они, а просто их менеджеры в сетях балуются))
Charismatic
Charismatic ответил Аналитик Зенита
вчера в 21:18
Дзюба просто уничтожил физрука, я смеюсь до слез, ещё бы про макдоналдс выложить
Ничего удивительного, что над "юмором" дзюбки смеются только зенитчики.
VIPded
VIPded
вчера в 21:10
Этот матч деревяшке не выиграть!)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:10
Про футбол не забыли бы.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:07
Пускай продолжают дальше свои шуточки.
112910415
112910415 ответил ildar_3871
вчера в 21:06
Но в начале то смысл был другой , типа Леню взяли в плен в Рубин , а потом он съехал после сильного ответа Лени , видимо его задело когда тренер назвал его бревном , начал толстячков выкладывать )
но я не слышал, чтобы тренера силой или угрозами или давлением побуждали возглавить Рубин ( поэтому не пойму, над чем тут шутить ) ... а персонаж-то сразу жирный ! )
Заполярный
Заполярный ответил ildar_3871
вчера в 20:54
Но в начале то смысл был другой , типа Леню взяли в плен в Рубин , а потом он съехал после сильного ответа Лени , видимо его задело когда тренер назвал его бревном , начал толстячков выкладывать )
НАЗВАЛ, НУ И ЧТО ТЕПЕРЬ НА ПРАВДУ ОБИЖАТЬСЯ
Заполярный
Заполярный
вчера в 20:52
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НЕТ. ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ
Sunny.
Sunny. ответил ildar_3871
вчера в 20:43
Но в начале то смысл был другой , типа Леню взяли в плен в Рубин , а потом он съехал после сильного ответа Лени , видимо его задело когда тренер назвал его бревном , начал толстячков выкладывать )
Леня должен быть выставить это но пожалел

ildar_3871
ildar_3871 ответил 112910415
вчера в 20:38
невероятно ! невоспитанный парень продолжает на единственно доступном ему уровне : "посмеёмся над толстым мужиком "... взрослый оппонент отвечает добродушным шаржем ... Дзюба ведёт себя глупо
Но в начале то смысл был другой , типа Леню взяли в плен в Рубин , а потом он съехал после сильного ответа Лени , видимо его задело когда тренер назвал его бревном , начал толстячков выкладывать )
mangoх12
mangoх12
вчера в 20:36
ахахах Слуц просто ударил по больному месту )конкретно )) . Дзюба однл и тоже про вес.
112910415
112910415
вчера в 20:33
невероятно !
невоспитанный парень продолжает на единственно доступном ему уровне : "посмеёмся над толстым мужиком "...
взрослый оппонент отвечает добродушным шаржем ...

Дзюба ведёт себя глупо
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:33
Дзюба во всех постах изображает Слуцкого толстяком и считает это "шутками"
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:32
Дзюба задний ход уже дал , начал писать про Витесс )))
ildar_3871
ildar_3871 ответил Аналитик Зенита
вчера в 20:29
Дзюба просто уничтожил физрука, я смеюсь до слез, ещё бы про макдоналдс выложить
в каком месте , ваше бревно глупости уже выкладывает )
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:23
тренировался бы лучше а не кнопки жал!) хотя в его случаи это непоправимо ))не поможет)) пусть на блогера тренируется ))) будет орлову замена))))
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 20:16
Дзюба просто уничтожил физрука, я смеюсь до слез, ещё бы про макдоналдс выложить
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