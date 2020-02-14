«Динамо» поздравило с днем всех влюбленных, потроллив «Спартак»

Пресс-служба «Динамо» поздравила болельщиков с днем всех влюбленных.
На одном из поздравительных кадров показан защитник Владимир Рыков, который забил легендарный гол в ворота «Спартака» с 55 метров.
Пресс-служба «Динамо» поздравила болельщиков с днем всех влюбленных.
На одном из поздравительных кадров показан защитник Владимир Рыков, который забил легендарный гол в ворота «Спартака» с 55 метров.
еще бы в этим матчем потролли. Тогда Воронин тоже красиво забил с пенальти
еще бы в этим матчем потролли. Тогда Воронин тоже красиво забил с пенальти
Максименко тогда знатную плюху за шиворот пустил, конечно...
Максименко тогда знатную плюху за шиворот пустил, конечно...
Кто это?
Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77...
Кто это?
Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77...