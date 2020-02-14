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«Динамо» поздравило с днем всех влюбленных, потроллив «Спартак»

сегодня, 14:03

Пресс-служба «Динамо» поздравила болельщиков с днем всех влюбленных.

На одном из поздравительных кадров показан защитник Владимир Рыков, который забил легендарный гол в ворота «Спартака» с 55 метров. 

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Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 15:48
Да ладно хрюшки не обижайтесь))))
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 15:43
Как только и кто только не троллит слабый клуб спартак.
ошалевший
ошалевший ответил makkie
сегодня в 15:39
Да ладно, не обидно нисколько) Максименко тогда знатную плюху за шиворот пустил, конечно...
ничё страшного,филя и после украины норм стоял,не пойму почему все считают что шева ему карьеру поломал,джанаев от деревянного коня пропускал,коныффеич вообще опозорил страну в керейский глазах
ошалевший
ошалевший
сегодня в 15:37
тот случай когда обо76ся,а надо чем то потроллить,типичная 45я
LOpp
LOpp
сегодня в 15:34
троллить матчем в котором проиграли, ну не знаю

еще бы в этим матчем потролли. Тогда Воронин тоже красиво забил с пенальти
VIPded
VIPded
сегодня в 15:24
Тонко.)))
makkie
makkie
сегодня в 15:12
Да ладно, не обидно нисколько)
Максименко тогда знатную плюху за шиворот пустил, конечно...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 15:09
Еще один, решивший попиариться за счет великого клуба.
Багор
Багор
сегодня в 14:47
Очень остроумно.
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 14:45
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 14:34
    пипец уже динамики троллят спартак . Митрюшкин принимает поздравления)
    severnyj84
    severnyj84
    сегодня в 14:33
    Классно.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Виссарионович
    сегодня в 14:28
    Динамо? Кто это? Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77...
      Виссарионович
      Виссарионович
      сегодня в 14:10
      Динамо?
      Кто это?
      Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77...
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