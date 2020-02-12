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Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в инстаграме

вчера, 17:33

Форвард «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.

Сначала нападающий опубликовал кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты». 31-летний игрок подписал это фото:

Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😝😂👏

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Российский специалист ответил Дзюбе, выложив кадр из мультфильма «Бревно». 48-летний наставник подписал это фото:

Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

Дзюба прокомментировал эту шутку в комментариях:

Слабовато. 

Напомним, что, по информации СМИ, Дзюба в зимнее трансферное окно мог стать футболистом «Тоттенхэма». 

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Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 01:11
мда Дзюба не оценил талант Леонида
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:21
Слуцкий победил
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:10
Смешно :)
ildar_3871
ildar_3871 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 20:00
Пусть отжигает, красава
Но ведь сильно показал Леня Дзюбе на свое место ) !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил ildar_3871
вчера в 19:54
))))))))) Леня прекрати !!!!!)))))
Пусть отжигает, красава
ildar_3871
ildar_3871 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 19:52
))))))))) Леня прекрати !!!!!)))))
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответил ildar_3871
вчера в 19:50
😃😃😃😁😁😁😁😅😅😅😆😆😆😆👍
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил ildar_3871
вчера в 19:50
Слуцкий вновь пошутил над Дзюбой, сравнив его с котёнком Леня таки хочет добить Дзюбу !)
https://ss.6/userfiles/materials/153/1532131/large.jpg

"Дзюба у зеркала", – подписал картинку Леонид Викторович.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:41
Слуцкий вновь пошутил над Дзюбой, сравнив его с котёнком

Леня таки хочет добить Дзюбу !)
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:32
Хорошо пошутили.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:14

"Концерт группы Blue" (голубые), - подписал фотографию Дзюба
Тут и добавлять нечего, высокие, высокие отношения у ребят!!!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:12
А где Моур сверлит дырку Дзюбе ?
amoroso
amoroso
вчера в 19:04
зюба - клоун
Байкал-38
Байкал-38 ответил 112910415
вчера в 18:57
тренер блестяще парировал недостойную "шутку" спортсмена ! Дзюба тупо и неуважительно намекнул : тренер толстый ; Слуцкий потроллил футбольные недостатки игрока !
Тут я соглашусь полностью! Дзюба прежде всего проявил неуважение к более старшему и тем более к тренеру. Это хорошо, что Слуцкий обладает хорошим чувством юмора и не стал обижаться на тупую "шутку", а ответил ему как раз в юмористическом стиле. На что кстати Дзюба обиделся, а по другому его комментарий "Слабовато" назвать нельзя!
112910415
112910415
вчера в 18:48
тренер блестяще парировал недостойную "шутку" спортсмена !
Дзюба тупо и неуважительно намекнул : тренер толстый ;
Слуцкий потроллил футбольные недостатки игрока !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Alpribas
вчера в 18:44
Скоро рубин в пердиве окажется с таким евреем шутником.
Где ты тут шутку увидел , то что бревно назвали бревном , так это же не шутка ) Тут только одна шутка , что Дзюбу готовят в Тоттенхем )
Alpribas
Alpribas ответил ildar_3871
вчера в 18:36
Скоро Зенит разгонят , ждем Дзюбу в Рубине )))
Скоро рубин в пердиве окажется с таким евреем шутником.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 18:27

-Калачёва помню,серьёзный мужик.А этот кто?
-Лидер питерской раздевалки.
-У нас в раздевалке всё нормально.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:08
Абсолютная победа нокаутом за Слуцким!!!
Дзюба даже толком ответить не смог и явно обиделся!!!

В случае возможного перехода Дзюбы в Тоттенхэм:
Моуриньо, после проигранного матча, подходит к окну и, вглядываясь туда внимательно, говорит:
— Сегодня смог.
— Извините, сэр, а я не смог — слабовато отвечает Дзюба.
Какой Дзюба, такие и шутки!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответил ArtemBzdn
вчера в 18:06
Слуцкий прикольный дядька. Пока футбола в стране нет - развлекает болельщиков.
Вначале я не хотел чтобы Слуцкий пришел в Рубин , сейчас не нарадуюсь ! Леня оказывается нормальный !
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:05
Игрочишку побили его собственным оружием, гыгыгыгыгы:)
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:04
Леонид зачетно затролил. Деревяшка не признается.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:03
Редактор, у вас ошибка в заголовке. Почему слово "шутками" в кавычки не поставили
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответил ildar_3871
вчера в 18:02
Леня силен , поставил Дзюбу на место !))) Готовят бревно в Тоттенхем ))))
Слуцкий прикольный дядька. Пока футбола в стране нет - развлекает болельщиков.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:58
Шутники))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:58
Спокойно не живется Дзюбе , корона на мозги давит , короновирус подхватил !
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:58
Пельмень с бревном нормально друг друга подкололи.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:51
Скоро Зенит разгонят , ждем Дзюбу в Рубине )))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:48
Если Сергей Богданович продолжит поддерживать Кокорина, то Дзюба встретиться со Слуцким при других обстоятельствах
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