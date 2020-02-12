Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в инстаграме

Форвард «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Сначала нападающий опубликовал кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты». 31-летний игрок подписал это фото:
Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба.
Российский специалист ответил Дзюбе, выложив кадр из мультфильма «Бревно». 48-летний наставник подписал это фото:
Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».
Дзюба прокомментировал эту шутку в комментариях:
Слабовато.
Напомним, что, по информации СМИ, Дзюба в зимнее трансферное окно мог стать футболистом «Тоттенхэма».
"Дзюба у зеркала", – подписал картинку Леонид Викторович.
"Дзюба у зеркала", – подписал картинку Леонид Викторович.
Леня таки хочет добить Дзюбу !)
Леня таки хочет добить Дзюбу !)
"Концерт группы Blue" (голубые), - подписал фотографию Дзюба
Тут и добавлять нечего, высокие, высокие отношения у ребят!!!
"Концерт группы Blue" (голубые), - подписал фотографию Дзюба
Тут и добавлять нечего, высокие, высокие отношения у ребят!!!
Дзюба тупо и неуважительно намекнул : тренер толстый ;
Слуцкий потроллил футбольные недостатки игрока !
Дзюба тупо и неуважительно намекнул : тренер толстый ;
Слуцкий потроллил футбольные недостатки игрока !
-Калачёва помню,серьёзный мужик.А этот кто?
-Лидер питерской раздевалки.
-У нас в раздевалке всё нормально.
-Калачёва помню,серьёзный мужик.А этот кто?
-Лидер питерской раздевалки.
-У нас в раздевалке всё нормально.
Дзюба даже толком ответить не смог и явно обиделся!!!
В случае возможного перехода Дзюбы в Тоттенхэм:
Моуриньо, после проигранного матча, подходит к окну и, вглядываясь туда внимательно, говорит:
— Сегодня смог.
— Извините, сэр, а я не смог — слабовато отвечает Дзюба.
Какой Дзюба, такие и шутки!!!
Дзюба даже толком ответить не смог и явно обиделся!!!
В случае возможного перехода Дзюбы в Тоттенхэм:
Моуриньо, после проигранного матча, подходит к окну и, вглядываясь туда внимательно, говорит:
— Сегодня смог.
— Извините, сэр, а я не смог — слабовато отвечает Дзюба.
Какой Дзюба, такие и шутки!!!