Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в инстаграме

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вчера, 17:33

Форвард «Зенита» и главный тренер «Рубина» обменялись шутками в инстаграме.

Сначала нападающий опубликовал кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты». 31-летний игрок подписал это фото:

Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба.

Российский специалист ответил Дзюбе, выложив кадр из мультфильма «Бревно». 48-летний наставник подписал это фото:

Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

Дзюба прокомментировал эту шутку в комментариях:

Слабовато.