Де Лаурентис предлагает подавать в суд на арбитров

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал про свои идеи в судействе и ВАР, а также предложил подавать в суд на арбитров, если те своими ошибками нанесли ущерб клубу:

Предлагаемые челленджи - это мало. Пусть будет два челленджа за матч, по одному на тайм. Тренеры имеют право смотреть спорные эпизоды вместе с судьей на мониторе. Это священное право тренера.

Происходит спортивное преступление, когда судья отказывается смотреть ВАР из-за невежества или низкой квалификации. Футбол - это не просто игра, а индустрия со значительными экономическими результатами.

А почему бы не и не подавать на арбитров в суд? Футбол ничем не отличается от тех демократических процессов, где работает принцип «необходимость платить за свои ошибки». А если пять, шесть или даже семь клубов, недовольных судейством, остановят сезон в Серии А?

Возможно, только этот способ может сломить принцип невмешательства и небрежности судей. Он травмирующий, но эффективный.