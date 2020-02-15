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Де Лаурентис предлагает подавать в суд на арбитров

сегодня, 14:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал про свои идеи в судействе и ВАР, а также предложил подавать в суд на арбитров, если те своими ошибками нанесли ущерб клубу:

Предлагаемые челленджи - это мало. Пусть будет два челленджа за матч, по одному на тайм. Тренеры имеют право смотреть спорные эпизоды вместе с судьей на мониторе. Это священное право тренера.

Происходит спортивное преступление, когда судья отказывается смотреть ВАР из-за невежества или низкой квалификации. Футбол - это не просто игра, а индустрия со значительными экономическими результатами.

А почему бы не и не подавать на арбитров в суд? Футбол ничем не отличается от тех демократических процессов, где работает принцип «необходимость платить за свои ошибки». А если пять, шесть или даже семь клубов, недовольных судейством, остановят сезон в Серии А?

Возможно, только этот способ может сломить принцип невмешательства и небрежности судей. Он травмирующий, но эффективный.

Ранее «Соккер.ру» поделился мнением об инициативе использования тренерских просмотров.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:34
Безбородов с Вилковым напряглись
Mekrash
Mekrash
сегодня в 15:24
Судов не хватит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
сегодня в 15:20
кто тогда интер будет судить?судей ведь не останется
"Интеру" много судей не надо, им достаточно Абиссо и Мариани. А Абиссо и Мариани достаточно "Интера", вернее, его юаней.
beefs
beefs
сегодня в 15:12
И у них такая же бродяга, что делать с судьями?
juvenale
juvenale
сегодня в 15:06
кто тогда интер будет судить?судей ведь не останется
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:41
сразу видно человека,вдоволь вкусившего простарушиного произвола
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 14:37
он прав
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