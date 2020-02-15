«Ман Сити» организовал экстренную встречу с тренером и игроками клуба

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вчера, 18:40

По информации британских СМИ , руководство «Манчестер Сити» провело экстренную встречу с игроками и главным тренером после исключения команды из Лиги чемпионов.

Практически сразу после объявления УЕФА своего вердикта, руководители «горожан» оповестили игроков смс-сообщением с просьбой прибыть в расположение клуба в субботу для обсуждения ситуации.

Исполнительный директор «Ман Сити» Ферран Сориано рассказал игрокам и тренерскому штабу, каким образом клуб будет выходить из сложившейся ситуации.