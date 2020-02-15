«Ман Сити» организовал экстренную встречу с тренером и игроками клуба

По информации британских СМИ, руководство «Манчестер Сити» провело экстренную встречу с игроками и главным тренером после исключения команды из Лиги чемпионов.
Практически сразу после объявления УЕФА своего вердикта, руководители «горожан» оповестили игроков смс-сообщением с просьбой прибыть в расположение клуба в субботу для обсуждения ситуации.
Исполнительный директор «Ман Сити» Ферран Сориано рассказал игрокам и тренерскому штабу, каким образом клуб будет выходить из сложившейся ситуации.
Ну а так, скорее всего, до года снизят после заноса. Совсем не снимут, ибо УЕФА окажется в очень глупой ситуации, если официально начнет бороться с липовыми раздутыми арабскими спонсорскими контрактами (чего все долгие годы ждали) и тут же закончит)
Ну а так, скорее всего, до года снизят после заноса. Совсем не снимут, ибо УЕФА окажется в очень глупой ситуации, если официально начнет бороться с липовыми раздутыми арабскими спонсорскими контрактами (чего все долгие годы ждали) и тут же закончит)
Летом писали, что шейхи ультиматум ему поставили, что клуб должен проявить себя в ЛЧ, и наложили вето на трансфер очередного защитника (типа, мы и так кучу денег вбухали), Пеп даже сам признавался.
Понятно, что МС вылетит от "Реала" с его нынешней формой (впрочем, он с любой формой с Пепчанским влетает в ЛЧ).
И вот Пепчанский прибежит на прессуху в случае поражения и, уверен, там заявит об отставке в стиле "Мы были близки, чтобы обыграть самый титулованный клуб последних лет, но следующие годы мы без ЛЧ, и мой лысый гений будет простаивать, я устал, я ухожу, уа-уа!".
Сыграет на опережение, так сказать.
Можно у буков поставить, что Пеп до апреля свалит, банк сорвать)
Летом писали, что шейхи ультиматум ему поставили, что клуб должен проявить себя в ЛЧ, и наложили вето на трансфер очередного защитника (типа, мы и так кучу денег вбухали), Пеп даже сам признавался.
Понятно, что МС вылетит от "Реала" с его нынешней формой (впрочем, он с любой формой с Пепчанским влетает в ЛЧ).
И вот Пепчанский прибежит на прессуху в случае поражения и, уверен, там заявит об отставке в стиле "Мы были близки, чтобы обыграть самый титулованный клуб последних лет, но следующие годы мы без ЛЧ, и мой лысый гений будет простаивать, я устал, я ухожу, уа-уа!".
Сыграет на опережение, так сказать.
Можно у буков поставить, что Пеп до апреля свалит, банк сорвать)