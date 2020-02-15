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«Ман Сити» организовал экстренную встречу с тренером и игроками клуба

вчера, 18:40

По информации британских СМИ, руководство «Манчестер Сити» провело экстренную встречу с игроками и главным тренером после исключения команды из Лиги чемпионов.

Практически сразу после объявления УЕФА своего вердикта, руководители «горожан» оповестили игроков смс-сообщением с просьбой прибыть в расположение клуба в субботу для обсуждения ситуации.

Исполнительный директор «Ман Сити» Ферран Сориано рассказал игрокам и тренерскому штабу, каким образом клуб будет выходить из сложившейся ситуации.

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barcamilan
barcamilan
вчера в 22:03
теперь очередь пысыжы
Fort Minor
Fort Minor
вчера в 19:34
до чего шарлатан довел мешок))) евроспорт пишет могут их выкинуть в лигу 2, там им и место))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Тео Джонс
вчера в 19:12
Так ставь хату, ты же ставочник еще тот )))
Я в последний раз в ноябре ставил, кстати, тогда 25 косарей снял. Решил на красивой ноте закончить)
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Так Себе Аналитик
вчера в 19:08
Лысому каталонскому гению на руку только. Летом писали, что шейхи ультиматум ему поставили, что клуб должен проявить себя в ЛЧ, и наложили вето на трансфер очередного защитника (типа, мы и так кучу денег вбухали), Пеп даже сам признавался. Понятно, что МС вылетит от "Реала" с его нынешней формой (впрочем, он с любой формой с Пепчанским влетает в ЛЧ). И вот Пепчанский прибежит на прессуху в случае поражения и, уверен, там заявит об отставке в стиле "Мы были близки, чтобы обыграть самый титулованный клуб последних лет, но следующие годы мы без ЛЧ, и мой лысый гений будет простаивать, я устал, я ухожу, уа-уа!". Сыграет на опережение, так сказать. Можно у буков поставить, что Пеп до апреля свалит, банк сорвать)
Так ставь хату, ты же ставочник еще тот )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas2
вчера в 19:07
Думаешь бабла не занесут?))Им дешевле взятку дать,чем команду распустить))
Я думаю, что, возможно, УЕФА и принял такое решение, ожидая пары гонцов с мешками нефтедолларов.

Ну а так, скорее всего, до года снизят после заноса. Совсем не снимут, ибо УЕФА окажется в очень глупой ситуации, если официально начнет бороться с липовыми раздутыми арабскими спонсорскими контрактами (чего все долгие годы ждали) и тут же закончит)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 19:01
Приятно что у них паника, ахаха)
112910415
112910415
вчера в 19:01
"Переходим на нелегальное положение, господа! Тренироваться будем в Химках, это в России "
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил dimagas2
вчера в 19:00
Порешают конечно, но полинять на бабки придется. Хотя если тут заказуха от ряда клубов, то не факт, что перебьют взятку)
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 18:59
Спасайся, кто может
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:58
Григорян тоже на совещании?)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
вчера в 18:54
Ахаха), запросто, это же так по-каталонски)
dimagas2
dimagas2 ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:53
В стане Голубца паника, ахаха)
Думаешь бабла не занесут?))Им дешевле взятку дать,чем команду распустить))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 18:53
экстренные меры
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 18:53
Мало им,в пердив этот нефтяной мешок.Лысого обратно в путолонию
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:52
В стане Голубца паника, ахаха)
Лысому каталонскому гению на руку только.

Летом писали, что шейхи ультиматум ему поставили, что клуб должен проявить себя в ЛЧ, и наложили вето на трансфер очередного защитника (типа, мы и так кучу денег вбухали), Пеп даже сам признавался.

Понятно, что МС вылетит от "Реала" с его нынешней формой (впрочем, он с любой формой с Пепчанским влетает в ЛЧ).

И вот Пепчанский прибежит на прессуху в случае поражения и, уверен, там заявит об отставке в стиле "Мы были близки, чтобы обыграть самый титулованный клуб последних лет, но следующие годы мы без ЛЧ, и мой лысый гений будет простаивать, я устал, я ухожу, уа-уа!".

Сыграет на опережение, так сказать.

Можно у буков поставить, что Пеп до апреля свалит, банк сорвать)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:44
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