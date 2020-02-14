Испанские страсти. В Ла Лиге убийственная борьба за четверку

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сегодня, 15:45

В день сражения «Валенсии» и «Атлетико» «Соккер.ру» погружается в бурлящий котел испанской бойни за путевки в Лигу чемпионов.

В последнее время мы стали понемногу забывать о классическом устройстве Примеры. Это когда «Реал» и «Барселона» бьются за титул, а «остальная Испания» разыгрывает свой чемпионат с утешительными призами. Неумение «Реала» сохранять стабильную форму на протяжении всего сезона и возвышение «Атлетико» изменили порядок вещей в Ла Лиге: иногда «Барселона» выигрывала «золото» без борьбы, в двух предыдущих сезонах вторую строчку занимали «матрасники», оставляя «Реал» третьим.

Но сейчас у нас на глазах разворачивается «классический» сезон: претендентов на чемпионство ровно двое, и в их соперничестве самое интересное впереди. Как впереди и судьбоносные разборки, которые определят имена счастливчиков и неудачников в образовавшейся за спинами «Реала» и «Барселоны» свалки. Шесть команд претендуют на две вакантные путевки в Лигу чемпионов. Это одна из любопытнейших задачек в топ-5 первенствах Старого Света. И она непременно решится весной. На все про все осталось 15 туров.

«Вильярреал» - 35 очков

В предыдущем туре «желтая субмарина» потеряла очки в игре с «Вальядолидом», но 4 пункта отставания от зоны Лиги чемпионов позволяют смотреть вперед, а не оглядываться назад. В детали календаря вдаваться не будем, потому что всем претендентам предстоят матчи друг с другом, сейчас имеют значение потенциал команд и прогнозируемая форма на весну.

Атака «Вильярреала», забившая уже 40 голов, уступает по этому показателю в Примере только «Реалу» и «Барселоне». Зимой левантийцы потеряли одного из ведущих форвардов - Карл Токо Экамби отправился в «Лион», но его место занял Алькасер, так что Жерар Морено не остался без сильного напарника в атаке. Лишь бы Пако моментально влился в команду Хавьера Кальехи, ведь сейчас каждое очко на счету, а на оборону особой надежды нет. Она не то чтобы дырявая, но уж точно не выдающаяся. Впрочем, как и у большинства претендентов на финиш в четверке.

«Валенсия» - 37 очков

«Валенсия» пропустила даже на гол больше «Вильярреала» - 32 против 31, при этом у «Лос Чес» всего 33 забитых, то есть разница всего лишь «+1». Альберт Селадес не обрушил «Валенсию» в бездну, хотя такой сценарий рассматривался после ухода Марселино Гарсии Тораля, но даже нынешние результаты выглядят «оверперфомингом» в исполнении «летучих мышей». Есть полное ощущение, что они выше, чем заслуживают быть.

В моем понимании «Валенсия» - аутсайдер борьбы за четверку. Во-первых, частые в последнее время срывы являются плохим признаком: за последний месяц команда Селадеса дважды проигрывала крупно — 1:4 «Мальорке» и 0:3 прямому конкуренту «Хетафе». Во-вторых, матчи в текущем розыгрыше ЛЧ отнимут немало физических и эмоциональных сил, тем более что в соперниках по 1/8 финала «Аталанта», соблазнительный выход в четвертьфинал выглядит благородной задачей, на которую стоит бросить все силы.

«Реал Сосьедад» - 37 очков

«Сосьедад» - тот самый парень, который готов занять место «Валенсии», причем во всех смыслах: баски могут выиграть Кубок Короля и финишировать в топ-4. Иманол Альгвасил собрал симпатичную команду, в которую вписались летние новички — Начо Монреаль, Александер Исак и, конечно, Мартин Эдегор, взятый в аренду у мадридского «Реала».

Норвежец — это «мозги», он во многом определяет облик «Сосьедада» в атаке, и если баски попадут в Лигу чемпионов, то вклад Эдегора будет огромен. Мартин доказывает, что он игрок, который может быть фактором успеха. Вот только «Реал» дал, а «Барселона» может взять: по-прежнему существует опасность, что каталонцы подпишут Виллиана Жозе. Потеря ведущего форварда без права замены отрицательно скажется на перспективах борьбы за четверку в Ла Лиге, но пока все идет к тому, что бразилец останется.

«Севилья» - 39 очков

Андалусийцы по-прежнему в гонке, но их турнирное положение заметно ухудшилось в 2020 году: из пяти матчей в новом году команда Хулена Лопетеги выиграла только один, к тому же вылетела из Кубка Короля от «Мирандеса». Понятно, что руководство клуба обеспокоено и уже подумывает о возвращении на тренерский мостик Унаи Эмери, который сейчас свободен. Нужно сказать, что на «Рамон Санчес Писхуан» не в восторге и от игры команды — много утомительного катания мяча поперек поля, мало невероятных сценариев и голов. Тут наблюдается явное несоответствие с южным темпераментом города и клуба. Хулен Лопетеги не лучший помощник в моменты кризиса, так что по «Севилье» прогноз негативный. Но вдруг удивят?

«Атлетико» - 39 очков

Это очень плохой сезон для «Атлетико». Когда «матрасники» утверждались в роли третьей силы испанского футбола, они выглядели словно гопники, выбравшиеся из подворотен: злые, дерзкие и опасные. Тогда это было оправдано. С тех пор прошло немало времени, вот и трансфер на 126 миллионов евро подоспел, но команда Диего Симеоне не развилась в игровом смысле, а для прежней кровожадности состав уже не подходит — много мастеров, которые хотят играть в футбол, но у них нет для этого условий. Жоау Фелиш и Лемар точно не чувствуют себя счастливыми, оставаясь классными футболистами. Именно поэтому «Атлетико» - бессмысленный, но при всех проблемах мадридцы остаются тяжеловесами, а путевку в Лигу чемпионов вряд ли упустят. Иначе — совсем беда.

«Хетафе» - 42 очка

Начав год с крупного поражения от «Реала», «Хетафе» выиграл четыре матча подряд всухую, в том числе обыграв «Атлетик» в Бильбао и разгромив «Валенсию» дома. «Хетафе» долго запрягал в этом чемпионате: первая победа одержана в пятом туре, после семи туров было 16-е место с одной победой и в паре очков от зоны вылета. Но с октября команда Хосе Бордаласа играет без срывов и может похвастаться стабильностью и сбалансированностью, которой лишены конкуренты. Помешать «Хетафе» может лишняя нагрузка в виде плей-офф Лиги Европы, где уже на следующей неделе играть с «Аяксом».