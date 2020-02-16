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Кашшаи: «Все российские арбитры ответственно относятся к своему делу»

сегодня, 17:36

Руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Турции для арбитров РПЛ:

Российские судьи продолжают подготовку ко второй части чемпионата России. Радует отношение коллег к делу - все они занимаются с большим желанием и самоотдачей. На прошедшем сборе мы сделали особый акцент на физическую подготовку арбитров и теоретические занятия, во время которых подробно разбирали и обсуждали различные эпизоды, в том числе с участием VAR. К концу сборов судьи сдали необходимые тесты. Мы внимательно проанализируем результаты и будем опираться, в том числе, на них при назначениях судей на игры после завершения зимней паузы.

Ранее Кашшаи заявил, что в РПЛ есть хорошие судьи. 

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:50
сказочник
ДСА
ДСА
сегодня в 18:10
Главное пробиться на матчи, а там требования можно и снизить.
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 18:07
Так в одной группе тарасовской почти все.
cska1948
cska1948
сегодня в 17:59
Кашшаи: «Все российские арбитры ответственно относятся к своему делу»
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Особенно Вилков...
112910415
112910415
сегодня в 17:54
к делу относятся ответственно
да тела-то у них не праведные
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:53
а ни кто и не сомневается)))) вот только это не дело не предвзятого профессионального судейства!!!)))))))
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 17:46
ну, учитывая, что их дело - оформлять нужный результат вопреки спортивному принципу, то да
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:43
Эх господин Кашшаи. Хочу ошибиться, но после первых двух весенних туров Вы поймете зачем Вам зад.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:43
Кащаи(зачем два ш не понятно) фаны Реала знают,как ты судишь сам лично.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 17:38
Ответственно получают нефтяные деньги
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