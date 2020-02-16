Кашшаи: «Все российские арбитры ответственно относятся к своему делу»

Руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Турции для арбитров РПЛ :

Российские судьи продолжают подготовку ко второй части чемпионата России. Радует отношение коллег к делу - все они занимаются с большим желанием и самоотдачей. На прошедшем сборе мы сделали особый акцент на физическую подготовку арбитров и теоретические занятия, во время которых подробно разбирали и обсуждали различные эпизоды, в том числе с участием VAR . К концу сборов судьи сдали необходимые тесты. Мы внимательно проанализируем результаты и будем опираться, в том числе, на них при назначениях судей на игры после завершения зимней паузы.