Кашшаи: «У нас есть хорошие арбитры, и мы будем заниматься их развитием»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что организация не рассматривает вариант с привлечением иностранных судей для работы на матчах российской Премьер-Лиги.

Нет, это абсолютно невозможно. Потому что мы верим и доверяем арбитрам из России. Конечно, они совершают ошибки, но у них хорошая квалификация. Физическое состояние тоже очень хорошее, что мы увидели по итогам мониторинга, который проводит УЕФА .

В ближайшие дни мы проведем физическое тестирование, но уверен, что все наши арбитры с ним справятся. Я не вижу ни одной причины использовать иностранных судей в чемпионате России. Зачем? У нас есть хорошие арбитры, и мы будем заниматься их развитием.