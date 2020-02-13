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Кашшаи: «У нас есть хорошие арбитры, и мы будем заниматься их развитием»

вчера, 23:49

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что организация не рассматривает вариант с привлечением иностранных судей для работы на матчах российской Премьер-Лиги.

Нет, это абсолютно невозможно. Потому что мы верим и доверяем арбитрам из России. Конечно, они совершают ошибки, но у них хорошая квалификация. Физическое состояние тоже очень хорошее, что мы увидели по итогам мониторинга, который проводит УЕФА.

В ближайшие дни мы проведем физическое тестирование, но уверен, что все наши арбитры с ним справятся. Я не вижу ни одной причины использовать иностранных судей в чемпионате России. Зачем? У нас есть хорошие арбитры, и мы будем заниматься их развитием.

Отметим, что в общении с журналистами Кашшаи также высказался о своем предшественнике на посту главы департамента судейства – Александре Егорове.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:15
Интересно, Виктор уже догадался что мафия бессмертна или ему только предстоит сделать это восхитительное открытие?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:17
" ... и мы будем заниматься их развитием (!!!). В кино, что ли, их свОдите или в библиотеку ? Можно и в консерваторию, но, боюсь, они там заснут. Что товарищ имел ввиду, когда изрекал такие перлы, понять невозможно.
Faustello
Faustello ответил Izmar
сегодня в 00:04
Поменьше москалевых и кукуянов.
Побольше Вилковых и Лампочкиных? ))0
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:03
Развивайте
Izmar
Izmar
сегодня в 00:02
Поменьше москалевых и кукуянов.
beefs
beefs
вчера в 23:59
Все зависит от отношения к правилам...
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