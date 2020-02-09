ГлавнаяНовости

Итурральде Гонсалес: «Рамос должен был быть удален в матче с „Осасуной“»

сегодня, 21:18
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал спорные ситуации во встрече 23-го тура Примеры между «Осасуной» и «Реалом»:

Судья матча должен был обратиться к ВАР и удалить Рамоса за фол на Рубене Гарсиа. Такой удар по голеностопу является красной карточкой. ВАР начал вызывать все меньше и меньше доверия. Эта система несостоятельна.

Я бы посмотрел повтор удара Эступиньяна по ноге Модричу. На некоторых повторах кажется, что удар был, а на других - нет. Необходимо пересмотреть этот эпизод.

Напомним, что «Реал» разгромил «Осасуну».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бывший судья Андухар: «Был контакт между рукой Каземиро и Моратой»
01 февраля Комментарии4
У Кашшаи нет претензий к Егорову
21 января Комментарии4
Арбитр Майк Дин отсудил 500-й матч в АПЛ
18 января Комментарии2
Сергей Егоров: «Возникли вопросы к кандидатурам февральского сбора судей»
10 января Комментарии1
Вальверде: «Я не думаю, что у Видаля был офсайд»
10 января Комментарии4
Очевидное и вероятное. Кто будет судить судей?
09 январяАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 21:26
а сколько удаленных должно было быть у осасуны, так там даже желтую не показали!! аа, это же бывший барсучий судья!!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 21:21
а прыжок ногами в Вальверде? Не КК? Болтун
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100