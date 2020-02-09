Итурральде Гонсалес: «Рамос должен был быть удален в матче с „Осасуной“»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал спорные ситуации во встрече 23-го тура Примеры между «Осасуной» и «Реалом»:

Судья матча должен был обратиться к ВАР и удалить Рамоса за фол на Рубене Гарсиа. Такой удар по голеностопу является красной карточкой. ВАР начал вызывать все меньше и меньше доверия. Эта система несостоятельна.

Я бы посмотрел повтор удара Эступиньяна по ноге Модричу. На некоторых повторах кажется, что удар был, а на других - нет. Необходимо пересмотреть этот эпизод.