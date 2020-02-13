Кашшаи: «Мы не думаем о включении Егорова в наш штаб»

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о работе Александра Егорова на этом посту в 2018-2019 годах.

Не хотел бы говорить о прошлом, потому что в то время не работал в России. Я не могу оценить его работу. Для меня куда важнее концентрироваться на будущем и конкретно моей работе. У меня новая команда, куда я включил несколько новых членов. Сейчас судейство в России ожидает ряд реформ: нам необходимы новые инструменты, и судейский комитет готов помочь нам в этом направлении. Что касается Егорова, то в этот момент мы не думаем о его включении в наш штаб.