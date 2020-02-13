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Кашшаи: «Мы не думаем о включении Егорова в наш штаб»

вчера, 23:26

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о работе Александра Егорова на этом посту в 2018-2019 годах.

Не хотел бы говорить о прошлом, потому что в то время не работал в России. Я не могу оценить его работу. Для меня куда важнее концентрироваться на будущем и конкретно моей работе. У меня новая команда, куда я включил несколько новых членов. Сейчас судейство в России ожидает ряд реформ: нам необходимы новые инструменты, и судейский комитет готов помочь нам в этом направлении. Что касается Егорова, то в этот момент мы не думаем о его включении в наш штаб.

Для меня куда важнее анализировать работу арбитров в первой половине сезона, что мы и делаем сейчас, поскольку нам бы хотелось видеть хорошие решения во второй части. Конечно, существуют моменты, где есть или ошибки, или обсуждаемые моменты. Но именно для того, чтобы их количество стремилось к нулю, я и поставлен РФС на эту должность. Именно для этого я работаю с раннего утра до самой ночи – сделать российских судей более сильными.

Напомним, что Кашшаи назначили главой департамента судейства РФС в январе.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил mangoх12
сегодня в 11:48
только спартачам как раз таки и дают)) LOpp И Spartach без проблем получили) а вот армейских зарубают и даже отбирают))
Ето рассизм какой та!!!
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
сегодня в 00:28
Вынуждены отклонить, вы же Спартачь )))
только спартачам как раз таки и дают)) LOpp И Spartach без проблем получили) а вот армейских зарубают и даже отбирают))
Faustello
Faustello ответил Footbolista
сегодня в 00:06
Добрый вечер. Прошу рассмотреть заявку на ВИП...
Вынуждены отклонить, вы же Спартачь )))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Footbolista
вчера в 23:47
Добрый вечер. Прошу рассмотреть заявку на ВИП...
Одобряю.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 23:46
Думают о Скамине с Айтекином. Аха-ха)
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:42
Добрый вечер. Прошу рассмотреть заявку на ВИП...
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