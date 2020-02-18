«Лацио» обогнал «Интер». Итоги 24-го тура Серии А

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Италии.
«Милан» - «Торино» 1:0
Гол: Ребич 25
«Удинезе» - «Верона» 0:0
«Сампдория» - «Фиорентина» 1:5 (0:3)
Голы: Габбьядини 90+1 - Торсби 8 (автогол), Влахович 18 (пенальти), Кьеза 40 (пенальти), Влахович 57, Кьеза 78
«Сассуоло» - «Парма» 0:1
Гол: Жервиньо 25
«Ювентус» - «Брешиа» - 2:0
Голы: Дибала 39, Куадрадо 75
«Кальяри» - «Наполи» 0:1
Гол: Мертенс 66
«Лацио» - «Интер» 2:1
Голы: Иммобиле 50 (пенальти), Милинкович-Савич 69 - Янг 44
«Лечче» - СПАЛ 2:1
Голы: Манкосу 41 (пенальти), Майер 66 - Петанья 47
«Болонья» - «Дженоа» 0:3
Голы: Сумаоро 28, Санабрия 44, Кришито 90
«Аталанта» - «Рома» 2:1
Голы: Паломино 50, Пашалич 59 - Джеко 45