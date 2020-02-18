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«Лацио» обогнал «Интер». Итоги 24-го тура Серии А

сегодня, 00:45

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Италии.

«Милан» - «Торино» 1:0
Гол: Ребич 25

«Удинезе» - «Верона» 0:0

«Сампдория» - «Фиорентина» 1:5 (0:3)
Голы: Габбьядини 90+1 - Торсби 8 (автогол)Влахович 18 (пенальти)Кьеза 40 (пенальти)Влахович 57Кьеза 78

«Сассуоло» - «Парма» 0:1
Гол: Жервиньо 25

«Ювентус» - «Брешиа» - 2:0
Голы: Дибала 39, Куадрадо 75

«Кальяри» - «Наполи» 0:1
Гол: Мертенс 66

«Лацио» - «Интер» 2:1
Голы: Иммобиле 50 (пенальти)Милинкович-Савич 69 - Янг 44

«Лечче» - СПАЛ 2:1
Голы: Манкосу 41 (пенальти)Майер 66 - Петанья 47

«Болонья» - «Дженоа» 0:3
Голы:  Сумаоро 28, Санабрия 44, Кришито 90

«Аталанта» - «Рома» 2:1
Голы: Паломино 50Пашалич 59 - Джеко 45

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Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 01:08
Пашалич.... Неблагодарные федунботы его даже не вспоминают, а ведь его поздние голы тарасовке победы приносили))))
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